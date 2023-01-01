Тойтония Оттензен - Байер 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тойтония Оттензен - Байер, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тойтония Оттензен
Гамбург
Байер
Леверкузен
История личных встреч
|30.08.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0