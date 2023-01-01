01:58 ()
Онлайн трансляции
Суббота 12 августа
Свернуть список

Тойтония Оттензен - Байер 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Тойтония Оттензен
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тойтония Оттензен - Байер, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тойтония Оттензен
Гамбург
Байер
Леверкузен
История личных встреч
30.08.2022 Кубок Германии 1-й раунд Тойтония Оттензен0 : 8
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер4 : 0
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Байер
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Байер
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер1 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 3 : 0Байер

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close