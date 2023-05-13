01:58 ()
Онлайн трансляции
Суббота 12 августа
Свернуть список

Гютерсло - Хольштайн 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Гютерсло
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гютерсло - Хольштайн, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гютерсло
Хольштайн
Киль
История личных встреч
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хольштайн2 : 1
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 1Хольштайн
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 5Хольштайн
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хольштайн3 : 4
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Хольштайн2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close