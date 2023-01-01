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Виктория 1904 - Вердер 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Виктория 1904
Вердер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория 1904 - Вердер, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория 1904
Кёльн
Вердер
Бремен
Главные тренеры
Германия Олаф Янсен
История личных встреч
31.08.2022 Кубок Германии 1-й раунд Виктория 19040 : 5
09.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3 ДВ
03.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи 1 : 1
19.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3
20.08.2016 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 1 5 : 6
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 0Вердер
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Вердер1 : 1
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 1Вердер
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Вердер1 : 2
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 1Вердер

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