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Шотт - Боруссия Д 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Шотт
Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотт - Боруссия Д, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотт
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
История личных встреч
31.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Шотт0 : 3
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Боруссия Д3 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Боруссия Д
31.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Боруссия Д
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 6Боруссия Д
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Боруссия Д

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