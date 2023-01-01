Шотт - Боруссия Д 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотт - Боруссия Д, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотт
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
История личных встреч
|31.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 6
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2