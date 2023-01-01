01:59 ()
Онлайн трансляции
Суббота 12 августа
Свернуть список

Эльверсберг - Майнц 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Эльверсберг
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Майнц, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Майнц
Майнц
История личных встреч
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Эльверсберг2 : 2 7 : 8Майнц
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Эльверсберг1 : 2
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 2Эльверсберг
18.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Эльверсберг0 : 1
30.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Эльверсберг4 : 3
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 2 7 : 8Майнц
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 2Майнц
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 4
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 0Майнц
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц2 : 3
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 3 : 0Майнц

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close