Эльверсберг - Майнц 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Майнц, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Майнц
Майнц
История личных встреч
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 7 : 8
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 3
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 7 : 8
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0