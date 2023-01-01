Арминия - Бохум 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
12 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Бохум, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Бохум
Бохум
История личных встреч
|06.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|28.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|02.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|17.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|05.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|29.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|21.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|07.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|04.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|06.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|28.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1