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Арминия - Бохум 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
12 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Арминия
Бохум

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Бохум, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Бохум
Бохум
История личных встреч
06.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Бохум2 : 1Арминия
14.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Арминия2 : 0Бохум
28.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Арминия2 : 0Бохум
02.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Бохум3 : 3Арминия
17.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Арминия3 : 1Бохум
05.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Бохум1 : 0Арминия
29.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Бохум0 : 1Арминия
21.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Арминия2 : 0Бохум
07.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Бохум1 : 1Арминия
04.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Арминия1 : 0Бохум
06.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 2-й матч Арминия1 : 2
02.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч 4 : 0Арминия
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 0Арминия
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Арминия2 : 2
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 2Арминия
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Бохум3 : 0
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 1Бохум
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бохум3 : 2
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 0Бохум
28.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Бохум1 : 1

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