Галлешер - Гройтер Фюрт 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галлешер - Гройтер Фюрт, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галлешер
Галле
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|12.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 5 ДВ
|25.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 4
|20.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|08.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1