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Галлешер - Гройтер Фюрт 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Галлешер
Гройтер Фюрт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галлешер - Гройтер Фюрт, которое состоится 12 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галлешер
Галле
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
12.08.2019 Кубок Германии 1-й раунд Галлешер3 : 5 ДВ
25.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Галлешер0 : 4
20.08.2016 Кубок Германии 1-й раунд Галлешер4 : 3 ДВ
08.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Галлешер0 : 1
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт5 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Гройтер Фюрт4 : 4
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт4 : 0
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт

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