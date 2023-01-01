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Атлас Д - Санкт-Паули 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Атлас Д
Санкт-Паули

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлас Д - Санкт-Паули, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлас Д
Дельменхорст
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
10.08.2019 Кубок Германии 1-й раунд Атлас Д1 : 6
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Санкт-Паули0 : 0
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Санкт-Паули
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули1 : 1
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 4Санкт-Паули
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Санкт-Паули0 : 0

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