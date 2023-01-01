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Жил Висенте - Портимоненсе 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Жил Висенте
Портимоненсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Портимоненсе, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Портимоненсе
Портиман
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
25 Португалия пз Педру Тиба
6 Перу пз Jesus Castillo
10 Япония пз Канья Фудзимото
17 Португалия нп Peixinho
9 Иран нп Али Алипур Гхара
77 Бразилия нп Мурило
32 Япония вр Косукэ Накамура
33 Бразилия зщ Igor Marques
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
22 Португалия зщ Филипе Релвас
14 Сенегал зщ Мустафа Сек
20 Португалия пз Паулу Эштрела
10 Бразилия пз Лукинья
37 Бразилия пз Рилдо де Аморим
8 Бразилия пз Жозе Маурисио
7 Англия пз Силвестер Джаспер
9 Португалия нп Paulo Rafael Pereira Araújo
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
23.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Портимоненсе1 : 0Жил Висенте
14.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа E. 3-й тур Портимоненсе0 : 3Жил Висенте
04.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Жил Висенте1 : 2Портимоненсе
23.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 0Портимоненсе
15.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Портимоненсе0 : 1Жил Висенте
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Портимоненсе4 : 1Жил Висенте
27.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Жил Висенте1 : 0Портимоненсе
03.06.2020 Португалия - Примейра 25-й тур Портимоненсе1 : 0Жил Висенте
26.10.2019 Португалия - Примейра 8-й тур Жил Висенте1 : 1Портимоненсе
25.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Жил Висенте1 : 2Портимоненсе
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Жил Висенте1 : 0
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Жил Висенте
12.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Жил Висенте3 : 1
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 3 : 2Жил Висенте
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте0 : 2
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Портимоненсе0 : 2
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Портимоненсе
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Портимоненсе1 : 5
05.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 1Портимоненсе
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур 4 : 1Портимоненсе

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