Жил Висенте - Портимоненсе 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Портимоненсе, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Портимоненсе
Портиман
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|6
|пз
|Jesus Castillo
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|17
|нп
|Peixinho
|9
|нп
|Али Алипур Гхара
|77
|нп
|Мурило
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|33
|зщ
|Igor Marques
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|20
|пз
|Паулу Эштрела
|10
|пз
|Лукинья
|37
|пз
|Рилдо де Аморим
|8
|пз
|Жозе Маурисио
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|9
|нп
|Paulo Rafael Pereira Araújo
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|23.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|14.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3
|04.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|4 : 1
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|03.06.2020
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|25.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 5
|05.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|4 : 1