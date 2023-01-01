Фаренсе - Каза Пия 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Каза Пия, которое состоится 12 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Луис Фелипе
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|4
|зщ
|Artur Jorge
|31
|зщ
|Жоау Карлуш Араужу Талоша
|8
|пз
|Рафаэл Барбоза
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|12
|пз
|Талис Перейра
|77
|нп
|Марко Матьяш
|9
|нп
|Bruno Duarte
|20
|нп
|Кристиан Понде
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|16
|пз
|Бени Мукенди
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|7
|нп
|Савиур Годвин
|99
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Юки Сома
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|19.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 1
|26.01.2020
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|0 : 2
|10.08.2019
|Португалия - Сегунда
|1-й тур
|3 : 1
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|07.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|30.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 1-й тур
|6 : 0
|09.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 1
|15.10.2022
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 3
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0