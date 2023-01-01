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Фаренсе - Каза Пия 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Фаренсе
Каза Пия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Каза Пия, которое состоится 12 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Каза Пия
Лиссабон
1 Бразилия вр Луис Фелипе
28 Бразилия зщ Pastor
37 Португалия зщ Гонсалу Силва
4 Португалия зщ Artur Jorge
31 Португалия зщ Жоау Карлуш Араужу Талоша
8 Португалия пз Рафаэл Барбоза
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
12 Бразилия пз Талис Перейра
77 Португалия нп Марко Матьяш
9 Бразилия нп Bruno Duarte
20 Португалия нп Кристиан Понде
33 Ангола вр Рикарду Батишта
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
16 Ангола пз Бени Мукенди
8 Бразилия пз Анжело Нето
5 Португалия пз Леонарду Лелу
7 Нигерия нп Савиур Годвин
99 Бразилия нп Клэйтон
11 Япония нп Юки Сома
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
19.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Каза Пия3 : 1Фаренсе
26.01.2020 Португалия - Сегунда 18-й тур Каза Пия0 : 2Фаренсе
10.08.2019 Португалия - Сегунда 1-й тур Фаренсе3 : 1Каза Пия
13.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 3-й тур 2 : 1Фаренсе
07.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Фаренсе2 : 0
30.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 1-й тур 6 : 0Фаренсе
09.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала 3 : 1Фаренсе
15.10.2022 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 3Фаренсе
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 0Каза Пия
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 2
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 2 : 1Каза Пия
05.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Каза Пия1 : 1
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 0Каза Пия

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