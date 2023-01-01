01:59 ()
Онлайн трансляции
Суббота 12 августа
Свернуть список

Спортинг - Визела 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
12 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Спортинг
Визела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Визела, которое состоится 12 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Визела
Визела
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
23 Португалия пз Дэниел Браганса
5 Япония пз Хидемаса Морита
2 Бразилия пз Матеус Рейс
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
5 Бразилия зщ Андерсон
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
6 Бразилия зщ Matheus Pereira
20 Португалия пз Саму
8 США пз Алексис Мендес
23 Ирак пз Осама Рашид
10 Португалия нп Кику Бондозу
9 Испания нп Икер Унсуэта
17 Венесуэла нп Матиас Лакава
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Визела1 : 2Спортинг
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Спортинг2 : 1Визела
16.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Визела0 : 2Спортинг
06.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Спортинг3 : 0Визела
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Спортинг
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спортинг3 : 0
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Визела1 : 2Спортинг
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг2 : 1
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Визела1 : 2Спортинг
19.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Визела
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Визела0 : 0
07.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 3 : 0Визела
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Визела1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close