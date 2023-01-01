Спортинг - Визела 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
12 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Визела, которое состоится 12 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Визела
Визела
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|2
|пз
|Матеус Рейс
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|5
|зщ
|Андерсон
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|20
|пз
|Саму
|8
|пз
|Алексис Мендес
|23
|пз
|Осама Рашид
|10
|нп
|Кику Бондозу
|9
|нп
|Икер Унсуэта
|17
|нп
|Матиас Лакава
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2