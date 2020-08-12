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Шахтёр С - Неман 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
12 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Шахтёр С
Неман

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Неман, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Неман
Гродно
История личных встреч
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Неман0 : 1Шахтёр С
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Шахтёр С2 : 2Неман
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Неман1 : 1Шахтёр С
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С1 : 0Неман
15.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Неман1 : 2Шахтёр С
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Неман2 : 1Шахтёр С
07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Шахтёр С3 : 0Неман
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман0 : 0Шахтёр С
04.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С0 : 0Неман
12.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С6 : 0Неман
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Шахтёр С
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С2 : 1
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 6Шахтёр С
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 2 : 0Шахтёр С
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 0
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Неман
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Неман
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Неман2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман1 : 1
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Неман

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