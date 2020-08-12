Шахтёр С - Неман 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
12 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Неман, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Неман
Гродно
История личных встреч
|02.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|07.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|04.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|12.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|6 : 0
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 6
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2