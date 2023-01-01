Гомель - Нафтан 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
12 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Нафтан, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|01.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|15.11.2020
|Беларусь - Первая лига
|14-й тур
|1 : 4
|18.04.2020
|Беларусь - Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|30.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|20.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
|04.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 4
|05.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
|26.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|14.09.2014
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|5 : 1
|13.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1