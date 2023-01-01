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Гомель - Нафтан 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
12 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Гомель
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Нафтан, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан1 : 1Гомель
15.11.2020 Беларусь - Первая лига 14-й тур Нафтан1 : 4Гомель
18.04.2020 Беларусь - Первая лига 1-й тур Гомель0 : 0Нафтан
30.09.2017 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Нафтан0 : 3Гомель
20.05.2017 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель3 : 1Нафтан
04.10.2015 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель1 : 4Нафтан
05.06.2015 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Нафтан3 : 1Гомель
26.10.2014 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель3 : 0Нафтан
14.09.2014 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Нафтан5 : 1Гомель
13.07.2014 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель2 : 2Нафтан
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Гомель
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 3 : 1Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Гомель
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан1 : 1
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 2Нафтан
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан0 : 3
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Нафтан
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 3 : 1Нафтан

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