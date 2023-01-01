Энергетик-БГУ - БАТЭ 12 Августа прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
12 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - БАТЭ, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|02.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.11.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|19.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 1
|11.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|4 : 1
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 4
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|23.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1