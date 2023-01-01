02:00 ()
Онлайн трансляции
Суббота 12 августа
Свернуть список

Энергетик-БГУ - БАТЭ 12 Августа прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
12 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Энергетик-БГУ
БАТЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - БАТЭ, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур БАТЭ1 : 1Энергетик-БГУ
26.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Энергетик-БГУ0 : 2БАТЭ
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Энергетик-БГУ0 : 2БАТЭ
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 1Энергетик-БГУ
22.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Энергетик-БГУ1 : 1БАТЭ
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ2 : 1Энергетик-БГУ
04.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1Энергетик-БГУ
19.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Энергетик-БГУ3 : 1БАТЭ
11.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ4 : 1Энергетик-БГУ
06.04.2019 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Энергетик-БГУ0 : 4БАТЭ
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Энергетик-БГУ
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Энергетик-БГУ
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Энергетик-БГУ0 : 1
23.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 5 : 1БАТЭ
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ3 : 5
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 6 : 2БАТЭ
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ2 : 0
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1БАТЭ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close