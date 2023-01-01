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Динамо-Брест - Ислочь 12 Августа прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
12 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Динамо-Брест
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Ислочь, которое состоится 12 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Ислочь
Минский район
История личных встреч
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь3 : 0Динамо-Брест
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Ислочь1 : 2Динамо-Брест
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест2 : 2Ислочь
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 0Ислочь
13.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Ислочь1 : 1Динамо-Брест
25.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Ислочь2 : 0Динамо-Брест
12.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 1Ислочь
15.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Ислочь0 : 0 3 : 5Динамо-Брест
10.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест0 : 0Ислочь
10.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь1 : 1Динамо-Брест
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Динамо-Брест
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 1Динамо-Брест
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Динамо-Брест
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 0Динамо-Брест
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест2 : 1
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Ислочь2 : 3
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь1 : 0
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 4Ислочь
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ислочь0 : 5
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0

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