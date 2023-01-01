Динамо-Брест - Ислочь 12 Августа прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
12 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Ислочь, которое состоится 12 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|01.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|13.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|25.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|12.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 1
|15.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 5
|10.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0
|10.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0