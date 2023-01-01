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Атырау - Каспий 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур
Атырау
Каспий

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Каспий, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Каспий
Актау
История личных встреч
07.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Каспий1 : 1Атырау
04.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Атырау3 : 2Каспий
16.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Каспий2 : 1Атырау
18.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Каспий2 : 1Атырау
02.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Атырау2 : 1Каспий
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 2 : 2Атырау
30.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Атырау0 : 1
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Атырау
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Атырау1 : 1
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Атырау
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Каспий3 : 1
30.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Каспий2 : 2
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Каспий
16.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Каспий1 : 2
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Каспий1 : 2

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