Атырау - Каспий 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Каспий, которое состоится 12 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Каспий
Актау
История личных встреч
|07.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 2
|16.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|18.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|30.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|30.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2