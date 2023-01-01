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Аль-Хиляль - Аль-Наср 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Кинг Фахд Спорт Сити (Эт-Таиф, Саудовская Аравия), вместимость: 17000
12 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Клубный кубок арабских чемпионов, Финал
Главный судья: Редуан Джийед (Марокко)
Аль-Хиляль
Перерыв
0 : 0
Аль-Наср

  • 43'
  • 44'
0'
45'
90'
  • 32'
    Марсело Брозович
  • 44'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный кубок арабских чемпионов, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд Спорт Сити (Эт-Таиф, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
21Саудовская АравияврМохаммед Аль-Оваис
66Саудовская АравиязщСауд Абдулхамид
3СенегалзщКалиду Кулибали
5Саудовская АравиязщАли Аль-Булайхи
12Саудовская АравиязщЯсир Аль-Шахрани
28Саудовская АравияпзМохаммед Канно
8ПортугалияпзРубен Невеш
29Саудовская АравияпзСалем Аль-Давсари
22СербияпзСергей Милинкович-Савич
96Бразилиянп Майкл
77Бразилиянп Малком
44Саудовская АравияврНаваф Аль-Акиди
2Саудовская АравиязщСултан Аль-Ганнам
78Саудовская АравиязщАли Ладжами
5Саудовская АравиязщАбдулела Аль-Амри
15БразилиязщАлекс Теллес
17Саудовская АравияпзАбдулла Аль-Хайбари
77ХорватияпзМарсело Брозович
6Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
94БразилияпзАндерсон Талиска
10СенегалнпСадио Мане
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
Запасные
31Саудовская АравияврХабиб Аль-Вотаян
70Саудовская АравиязщМохаммед Джахфали
67Саудовская АравиязщМохаммед Аль-Хайбари
88Саудовская АравиязщХамад Аль-Ями
2Саудовская АравиязщМохаммед Аль-Бурайк
16Саудовская АравияпзНассер Аль-Давсари
43Саудовская АравияпзМусаб Аль-Джуваир
19ПерупзАндре Каррильо
44Саудовская АравияпзСаад Аль-Нассер
56Саудовская АравияпзМохаммед Аль-Кахтани
49Саудовская АравиянпАбдулла Радиф
14Саудовская АравиянпАбдулла Аль-Хамдан
1Саудовская АравияврАмин Аль-Бухари
12Саудовская АравиязщНаваф Аль-Бушал
4Саудовская АравиязщМохаммед Аль-Фатиль
13Кот-д'ИвуарзщГислейн Конан
8Саудовская АравияпзАбдулмаджид Аль-Сулайхим
21Саудовская АравияпзМухтар Али
19Саудовская АравияпзАли Аль-Хассан
14Саудовская АравияпзСами Аль-Наджи
46Саудовская АравияпзАбдулазиз Аль-Элевай
11Саудовская АравиянпХалид Аль-Ганнам
18Саудовская АравиянпАбдулфаттах Адам
29Саудовская АравиянпАбдулрахман Гариб
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
ПортугалияЛуиш Каштру
История личных встреч
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Хиляль
09.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/2 финала Аль-Хиляль3 : 1
05.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/4 финала 1 : 3Аль-Хиляль
11.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 Финал 5 : 3Аль-Хиляль
07.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 1/2 финала 2 : 3Аль-Хиляль
04.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 2-й раунд 1 : 1 3 : 5Аль-Хиляль
09.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/2 финала 0 : 1Аль-Наср
06.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/4 финала 1 : 3Аль-Наср
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Аль-Наср
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Аль-Наср
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала 1 : 2
Текстовая трансляция
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45+1'
Брозович навесил со штрафного на левом фланге — Аль-Оваис выбил мяч кулаком в прыжке.
45'
Три минуты добавлены к первому тайму.
44'
 
Султан Аль-Ганнам
Это были Аль-Булайхи и Аль-Ганнам.
44'
 
Али Аль-Булайхи
Завязалась небольшая потасовка на поле, зачинщики получили по «горчичнику».
43'
 
Калиду Кулибали
Кулибали грубо сбил Роналду на фланге — на жёлтую.
42'
Роналду опять во «вне игры» забрался.
41'
Ладжами, хромая, вернулся на поле.
40'
Пошёл сейчас неплохой навес в штрафную как раз на Малкома, но тому не удалось перевисеть в воздухе голкипера — Аль-Акиди в высоком прыжке забрал мяч в руки!
39'
Жорже Жезуш тем временем что-то эмоционально рассказывает Малкому.
38'
Невеш и Ладжами довольно жёстко столкнулись на скорости. Рубен, похоже, страдает сильнее, но помощь врачей требуется обоим.
36'
Аль-Ганнам навесил с правого фланга в штрафную, а там Роналду оказался в офсайде.
34'
Роналду в быстрой атаке покатил мяч направо, на Талиску, тот эффектно закрутил с правой — слишком близко к Аль-Оваису получилось, опять же, и голкипер в прыжке уверенно поймал мяч!
32'
 
Марсело Брозович
Мане в центре поля ударил Милинкович-Савича сзади по ногам. Брозович зачем-то спорить с судьёй тут полез и получил карточку.
30'
Брозович красивый удар в падении нанёс из центра штрафной, но получилось прямо в Аль-Оваиса!
29'
Талиска покатил мяч справа к дуге штрафной, Аль-Хайбари оттуда плотно пробил по центру — Аль-Оваис в падении отразил удар, а на добивание никто не прибежал.
27'
Брозович с левого фланга мягкую подачу на Роналду выполнил, который пробил головой в прыжке выше цели.
25'
Роналду слева прорвался в штрафную и заработал угловой. Теллес теперь навесил — Невеш выбил мяч от ворот.
23'
Невеш выполнил подачу с углового в направлении Кулибали, который немного не дотянулся до мяча в прыжке.
21'
Действительно разбежался и пробил Роналду, но попал в «стенку».
20'
Невеш сбил Теллеса на своей половине поля. До ворот прилично, но Криштиану, похоже, готовится бить.
19'
🔥 Какой момент! В быстрой атаке Роналду сделал передачу на Мане, Садио с левого фланга мягко и очень технично навесил на подключившегося к атаке Брозовича, который из штрафной резко пробил низом в дальний угол — Аль-Оваис в очень красивом прыжке спас команду!
17'
Невеш закрутил мяч со штрафного к воротам, Аль-Акиди выбил мяч кулаком, и при этом ещё сфолили на нём.
16'
Теллес сбил Майкла у самого края штрафной, но всё-таки до неё, так что это не пенальти.
15'
Мане сделал скидку головой после углового — в руки Аль-Оваису получилось.
14'
Абдулхамид прихватил Мане руками на фланге. После навеса со штрафного мяч отскочил к Фофана, тот пробил низом в касание — Невеш заблокировал удар! Да и Аль-Оваис прыгал в нужную сторону.
13'
В порядке Алекс, продолжает он игру.
12'
Теллес поскользнулся у левого края чужой штрафной и неловко упал, врезавшись головой в колено Аль-Булайхи. Пауза в матче, врачи на поле.
10'
Теллес слишком высоко навесил с этого стандарта, мяч за лицевую линию улетел.
9'
Милинкович-Савич попал Брозовичу по ногам. Штрафной назначен.
7'
Навесил Аль-Давсари на Милинкович-Савича, серб принял мяч в штрафной, однако оказался в офсайде.
5'
Аль-Давсари красиво прорвался к штрафной почти по центру, но со средней дистанции выше ворот запулил мяч!
3'
Пошёл у «Аль-Хиляля» прострел с правого фланга к линии штрафной, Малком пропустил мяч на Невеша, а тот от линии штрафной рядом со штангой пробил!
1'
Поехали! Игра началась.
0'
Команды вышли на поле.
0'
В европейском футболе уже звучат опасения, что такой резкий врыв Саудовской Аравии на трансферный рынок изменит футбольный ландшафт.Команды максимум называют позицию, которую необходимо усилить Клубы Саудовской Аравии не выбирают себе звёзд. Всеми трансферами лиги управляет принц 0'При этом власти Саудовской Аравии допускают частную практику религий, отличных от ислама.Накажут ли португальца? Роналду перекрестился во время празднования гола. Хотя в Саудовской Аравии это запрещено 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Клубного кубка арабских чемпионов: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка
QF3
 Аль-Садд (Катар)
Аль-Шорта (Ирак)
2 : 4
QF1
 Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
1 : 3
QF4
 Раджа (Марокко)
Аль-Наср (Саудовская Аравия)
1 : 3
QF2
 Аль-Шабаб (Саудовская Аравия)
Аль-Вахда (ОАЭ)
0 : 0 5 : 4
1/2 финала
Метка
SF2
 Аль-Шорта (Ирак)
Аль-Наср (Саудовская Аравия)
0 : 1
SF1
 Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
Аль-Шабаб (Саудовская Аравия)
3 : 1
Финал
Метка
F1
 Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
Аль-Наср (Саудовская Аравия)
12.08

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