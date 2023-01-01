Аль-Хиляль - Аль-Наср 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Кинг Фахд Спорт Сити (Эт-Таиф, Саудовская Аравия), вместимость: 17000
12 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Клубный кубок арабских чемпионов, Финал
Главный судья: Редуан Джийед (Марокко)
Перерыв
0 : 0
- 43'
- 44'
0'
45'
90'
- 32'Марсело Брозович
- 44'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 12 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный кубок арабских чемпионов, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд Спорт Сити (Эт-Таиф, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
|21
|вр
|Мохаммед Аль-Оваис
|66
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
|5
|зщ
|Али Аль-Булайхи
|12
|зщ
|Ясир Аль-Шахрани
|28
|пз
|Мохаммед Канно
|8
|пз
|Рубен Невеш
|29
|пз
|Салем Аль-Давсари
|22
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|96
|нп
|Майкл
|77
|нп
|Малком
|44
|вр
|Наваф Аль-Акиди
|2
|зщ
|Султан Аль-Ганнам
|78
|зщ
|Али Ладжами
|5
|зщ
|Абдулела Аль-Амри
|15
|зщ
|Алекс Теллес
|17
|пз
|Абдулла Аль-Хайбари
|77
|пз
|Марсело Брозович
|6
|пз
|Секо Фофана
|94
|пз
|Андерсон Талиска
|10
|нп
|Садио Мане
|7
|нп
|Криштиану Роналду
Запасные
|31
|вр
|Хабиб Аль-Вотаян
|70
|зщ
|Мохаммед Джахфали
|67
|зщ
|Мохаммед Аль-Хайбари
|88
|зщ
|Хамад Аль-Ями
|2
|зщ
|Мохаммед Аль-Бурайк
|16
|пз
|Нассер Аль-Давсари
|43
|пз
|Мусаб Аль-Джуваир
|19
|пз
|Андре Каррильо
|44
|пз
|Саад Аль-Нассер
|56
|пз
|Мохаммед Аль-Кахтани
|49
|нп
|Абдулла Радиф
|14
|нп
|Абдулла Аль-Хамдан
|1
|вр
|Амин Аль-Бухари
|12
|зщ
|Наваф Аль-Бушал
|4
|зщ
|Мохаммед Аль-Фатиль
|13
|зщ
|Гислейн Конан
|8
|пз
|Абдулмаджид Аль-Сулайхим
|21
|пз
|Мухтар Али
|19
|пз
|Али Аль-Хассан
|14
|пз
|Сами Аль-Наджи
|46
|пз
|Абдулазиз Аль-Элевай
|11
|нп
|Халид Аль-Ганнам
|18
|нп
|Абдулфаттах Адам
|29
|нп
|Абдулрахман Гариб
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Луиш Каштру
История личных встреч
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|09.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/2 финала
|3 : 1
|05.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/4 финала
|1 : 3
|11.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|Финал
|5 : 3
|07.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|1/2 финала
|2 : 3
|04.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|09.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/2 финала
|0 : 1
|06.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/4 финала
|1 : 3
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
Текстовая трансляция
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45+1'
Брозович навесил со штрафного на левом фланге — Аль-Оваис выбил мяч кулаком в прыжке.
45'
Три минуты добавлены к первому тайму.
44'
Султан Аль-Ганнам
Это были Аль-Булайхи и Аль-Ганнам.
44'
Али Аль-Булайхи
Завязалась небольшая потасовка на поле, зачинщики получили по «горчичнику».
43'
Калиду Кулибали
Кулибали грубо сбил Роналду на фланге — на жёлтую.
42'
Роналду опять во «вне игры» забрался.
41'
Ладжами, хромая, вернулся на поле.
40'
Пошёл сейчас неплохой навес в штрафную как раз на Малкома, но тому не удалось перевисеть в воздухе голкипера — Аль-Акиди в высоком прыжке забрал мяч в руки!
39'
Жорже Жезуш тем временем что-то эмоционально рассказывает Малкому.
38'
Невеш и Ладжами довольно жёстко столкнулись на скорости. Рубен, похоже, страдает сильнее, но помощь врачей требуется обоим.
36'
Аль-Ганнам навесил с правого фланга в штрафную, а там Роналду оказался в офсайде.
34'
Роналду в быстрой атаке покатил мяч направо, на Талиску, тот эффектно закрутил с правой — слишком близко к Аль-Оваису получилось, опять же, и голкипер в прыжке уверенно поймал мяч!
32'
Марсело Брозович
Мане в центре поля ударил Милинкович-Савича сзади по ногам. Брозович зачем-то спорить с судьёй тут полез и получил карточку.
30'
Брозович красивый удар в падении нанёс из центра штрафной, но получилось прямо в Аль-Оваиса!
29'
Талиска покатил мяч справа к дуге штрафной, Аль-Хайбари оттуда плотно пробил по центру — Аль-Оваис в падении отразил удар, а на добивание никто не прибежал.
27'
Брозович с левого фланга мягкую подачу на Роналду выполнил, который пробил головой в прыжке выше цели.
25'
Роналду слева прорвался в штрафную и заработал угловой. Теллес теперь навесил — Невеш выбил мяч от ворот.
23'
Невеш выполнил подачу с углового в направлении Кулибали, который немного не дотянулся до мяча в прыжке.
21'
Действительно разбежался и пробил Роналду, но попал в «стенку».
20'
Невеш сбил Теллеса на своей половине поля. До ворот прилично, но Криштиану, похоже, готовится бить.
19'
🔥 Какой момент! В быстрой атаке Роналду сделал передачу на Мане, Садио с левого фланга мягко и очень технично навесил на подключившегося к атаке Брозовича, который из штрафной резко пробил низом в дальний угол — Аль-Оваис в очень красивом прыжке спас команду!
17'
Невеш закрутил мяч со штрафного к воротам, Аль-Акиди выбил мяч кулаком, и при этом ещё сфолили на нём.
16'
Теллес сбил Майкла у самого края штрафной, но всё-таки до неё, так что это не пенальти.
15'
Мане сделал скидку головой после углового — в руки Аль-Оваису получилось.
14'
Абдулхамид прихватил Мане руками на фланге. После навеса со штрафного мяч отскочил к Фофана, тот пробил низом в касание — Невеш заблокировал удар! Да и Аль-Оваис прыгал в нужную сторону.
13'
В порядке Алекс, продолжает он игру.
12'
Теллес поскользнулся у левого края чужой штрафной и неловко упал, врезавшись головой в колено Аль-Булайхи. Пауза в матче, врачи на поле.
10'
Теллес слишком высоко навесил с этого стандарта, мяч за лицевую линию улетел.
9'
Милинкович-Савич попал Брозовичу по ногам. Штрафной назначен.
7'
Навесил Аль-Давсари на Милинкович-Савича, серб принял мяч в штрафной, однако оказался в офсайде.
5'
Аль-Давсари красиво прорвался к штрафной почти по центру, но со средней дистанции выше ворот запулил мяч!
3'
Пошёл у «Аль-Хиляля» прострел с правого фланга к линии штрафной, Малком пропустил мяч на Невеша, а тот от линии штрафной рядом со штангой пробил!
1'
Поехали! Игра началась.
0'
Команды вышли на поле.
0'
В европейском футболе уже звучат опасения, что такой резкий врыв Саудовской Аравии на трансферный рынок изменит футбольный ландшафт.Команды максимум называют позицию, которую необходимо усилить Клубы Саудовской Аравии не выбирают себе звёзд. Всеми трансферами лиги управляет принц 0'При этом власти Саудовской Аравии допускают частную практику религий, отличных от ислама.Накажут ли португальца? Роналду перекрестился во время празднования гола. Хотя в Саудовской Аравии это запрещено 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Клубного кубка арабских чемпионов: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF3
| Аль-Садд (Катар)
Аль-Шорта (Ирак)
|2 : 4
QF1
| Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
|1 : 3
QF4
| Раджа (Марокко)
Аль-Наср (Саудовская Аравия)
|1 : 3
QF2
| Аль-Шабаб (Саудовская Аравия)
Аль-Вахда (ОАЭ)
|0 : 0 5 : 4
1/2 финала
|Метка
SF2
| Аль-Шорта (Ирак)
Аль-Наср (Саудовская Аравия)
|0 : 1
SF1
| Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
Аль-Шабаб (Саудовская Аравия)
|3 : 1
Финал
|Метка
F1
| Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
Аль-Наср (Саудовская Аравия)
|12.08