Аль-Хиляль - Аль-Наср 12 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

45+1' Брозович навесил со штрафного на левом фланге — Аль-Оваис выбил мяч кулаком в прыжке.

45' Три минуты добавлены к первому тайму.

44' Султан Аль-Ганнам Это были Аль-Булайхи и Аль-Ганнам.

44' Али Аль-Булайхи Завязалась небольшая потасовка на поле, зачинщики получили по «горчичнику».

43' Калиду Кулибали Кулибали грубо сбил Роналду на фланге — на жёлтую.

42' Роналду опять во «вне игры» забрался.

41' Ладжами, хромая, вернулся на поле.

40' Пошёл сейчас неплохой навес в штрафную как раз на Малкома, но тому не удалось перевисеть в воздухе голкипера — Аль-Акиди в высоком прыжке забрал мяч в руки!

39' Жорже Жезуш тем временем что-то эмоционально рассказывает Малкому.

38' Невеш и Ладжами довольно жёстко столкнулись на скорости. Рубен, похоже, страдает сильнее, но помощь врачей требуется обоим.

36' Аль-Ганнам навесил с правого фланга в штрафную, а там Роналду оказался в офсайде.

34' Роналду в быстрой атаке покатил мяч направо, на Талиску, тот эффектно закрутил с правой — слишком близко к Аль-Оваису получилось, опять же, и голкипер в прыжке уверенно поймал мяч!

32' Марсело Брозович Мане в центре поля ударил Милинкович-Савича сзади по ногам. Брозович зачем-то спорить с судьёй тут полез и получил карточку.

30' Брозович красивый удар в падении нанёс из центра штрафной, но получилось прямо в Аль-Оваиса!

29' Талиска покатил мяч справа к дуге штрафной, Аль-Хайбари оттуда плотно пробил по центру — Аль-Оваис в падении отразил удар, а на добивание никто не прибежал.

27' Брозович с левого фланга мягкую подачу на Роналду выполнил, который пробил головой в прыжке выше цели.

25' Роналду слева прорвался в штрафную и заработал угловой. Теллес теперь навесил — Невеш выбил мяч от ворот.

23' Невеш выполнил подачу с углового в направлении Кулибали, который немного не дотянулся до мяча в прыжке.

21' Действительно разбежался и пробил Роналду, но попал в «стенку».

20' Невеш сбил Теллеса на своей половине поля. До ворот прилично, но Криштиану, похоже, готовится бить.

19' 🔥 Какой момент! В быстрой атаке Роналду сделал передачу на Мане, Садио с левого фланга мягко и очень технично навесил на подключившегося к атаке Брозовича, который из штрафной резко пробил низом в дальний угол — Аль-Оваис в очень красивом прыжке спас команду!

17' Невеш закрутил мяч со штрафного к воротам, Аль-Акиди выбил мяч кулаком, и при этом ещё сфолили на нём.

16' Теллес сбил Майкла у самого края штрафной, но всё-таки до неё, так что это не пенальти.

15' Мане сделал скидку головой после углового — в руки Аль-Оваису получилось.

14' Абдулхамид прихватил Мане руками на фланге. После навеса со штрафного мяч отскочил к Фофана, тот пробил низом в касание — Невеш заблокировал удар! Да и Аль-Оваис прыгал в нужную сторону.

13' В порядке Алекс, продолжает он игру.

12' Теллес поскользнулся у левого края чужой штрафной и неловко упал, врезавшись головой в колено Аль-Булайхи. Пауза в матче, врачи на поле.

10' Теллес слишком высоко навесил с этого стандарта, мяч за лицевую линию улетел.

9' Милинкович-Савич попал Брозовичу по ногам. Штрафной назначен.

7' Навесил Аль-Давсари на Милинкович-Савича, серб принял мяч в штрафной, однако оказался в офсайде.

5' Аль-Давсари красиво прорвался к штрафной почти по центру, но со средней дистанции выше ворот запулил мяч!

3' Пошёл у «Аль-Хиляля» прострел с правого фланга к линии штрафной, Малком пропустил мяч на Невеша, а тот от линии штрафной рядом со штангой пробил!

1' Поехали! Игра началась.

0' Команды вышли на поле.