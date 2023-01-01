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Кардифф Сити - Куинз Парк Рейнджерс 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Кардифф Сити
2-й тайм, 90+5'
1 : 2
Куинз Парк Рейнджерс

  • 25'
    Эбу Адамс
  • 79'
    1:2
    Айки Угбо
  • 83'
    Джош Боулер
0'
45'
90'
  • 27'
    Синклэр Армстронг
  • 34'
    0:1
    Синклэр Армстронг
  • 66'
    0:2
    Кеннет Пал
  • 90'
    Альберт Адома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
21АнглияврДжейк Анвик
38АнглиязщПерри Ндж
4ГрециязщДимитрис Гутас
5ИрландиязщМарк Макгиннес
11ИрландияпзКаллум О'Доуда
14АнглияпзДжош Боулер
86'
6ВеликобританияпзRyan Wintle
18ГамбияпзЭбу Адамс
55'
10УэльспзАарон Рэмси
85'
12КанаданпАйки Угбо
85'
16ВеликобританиянпKarlan Grant
73'
47ИрландиянпКаллум Робинсон
55'
32АнглиянпОлли Таннер
73'
27УэльспзРубин Колвилл
85'
9АнглиянпКион Этете
85'
17НигериязщДжамилу Коллинс
86'
1Босния и ГерцеговинаврАсмир Бегович
22НидерландызщКеннет Пал
5АнглиязщСтив Кук
15УэльсзщМорган Фокс
2Сьерра-ЛеонезщОсман Какай
17АнглияпзАндре Доззелл
8АнглияпзСэм Филд
9ШотландиянпЛиндон Дайкс
10МарокконпИлиас Хаир
89'
30ИрландиянпСинклэр Армстронг
73'
11Северная ИрландиянпПол Смит
79'
19АнглияпзЭлайджа Диксон-Боннер
73'
37ГанапзАльберт Адома
79'
18АнглияпзТейлор Ричардс
89'
История личных встреч
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Кардифф Сити
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Кардифф Сити
03.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Кардифф Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
20.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Кардифф Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Кардифф Сити
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс6 : 1Кардифф Сити
02.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Кардифф Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Кардифф Сити
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Кардифф Сити2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 2Кардифф Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0Кардифф Сити
30.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Кардифф Сити1 : 2
27.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 1 : 2Кардифф Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Кардифф Сити1 : 1
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уотфорд24
2
Повышение
Плимут Аргайл24
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити13
4
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити23
5
Плей-офф за повышение
Саутгемптон13
6
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун13
7 Лестер Сити13
8 Блэкберн Роверс13
9 Норвич Сити13
10 Миллуолл13
11 Кардифф Сити11
12 Лидс Юнайтед11
13 Престон Норт Энд11
14 Бирмингем Сити11
15 Бристоль Сити11
16 Суонси Сити11
17 Вест Бромвич Альбион10
18 Халл Сити10
19 Сандерленд10
20 Шеффилд Уэнсдей10
21 Хаддерсфилд Таун10
22
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед10
23
Зона вылета
Мидлсбро20
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс10

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