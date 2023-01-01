Кардифф Сити - Куинз Парк Рейнджерс 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
2-й тайм, 90+5'
1 : 2
- 25'Эбу Адамс
- 79'1:2Айки Угбо
- 83'Джош Боулер
0'
45'
90'
- 27'Синклэр Армстронг
- 34'0:1Синклэр Армстронг
- 66'0:2Кеннет Пал
- 90'Альберт Адома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
|21
|вр
|Джейк Анвик
|38
|зщ
|Перри Ндж
|4
|зщ
|Димитрис Гутас
|5
|зщ
|Марк Макгиннес
|11
|пз
|Каллум О'Доуда
|14
|пз
|Джош Боулер
86'
|6
|пз
|Ryan Wintle
|18
|пз
|Эбу Адамс
55'
|10
|пз
|Аарон Рэмси
85'
|12
|нп
|Айки Угбо
85'
|16
|нп
|Karlan Grant
73'
|47
|нп
|Каллум Робинсон
55'
|32
|нп
|Олли Таннер
73'
|27
|пз
|Рубин Колвилл
85'
|9
|нп
|Кион Этете
85'
|17
|зщ
|Джамилу Коллинс
86'
|1
|вр
|Асмир Бегович
|22
|зщ
|Кеннет Пал
|5
|зщ
|Стив Кук
|15
|зщ
|Морган Фокс
|2
|зщ
|Осман Какай
|17
|пз
|Андре Доззелл
|8
|пз
|Сэм Филд
|9
|нп
|Линдон Дайкс
|10
|нп
|Илиас Хаир
89'
|30
|нп
|Синклэр Армстронг
73'
|11
|нп
|Пол Смит
79'
|19
|пз
|Элайджа Диксон-Боннер
73'
|37
|пз
|Альберт Адома
79'
|18
|пз
|Тейлор Ричардс
89'
История личных встреч
|26.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 0
|19.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 0
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 2
|03.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 1
|20.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 2
|01.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|6 : 1
|02.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|01.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 1
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|27.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уотфорд
|2
|4
| 2
Повышение
|Плимут Аргайл
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|2
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|1
|3
|7
|Лестер Сити
|1
|3
|8
|Блэкберн Роверс
|1
|3
|9
|Норвич Сити
|1
|3
|10
|Миллуолл
|1
|3
|11
|Кардифф Сити
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Престон Норт Энд
|1
|1
|14
|Бирмингем Сити
|1
|1
|15
|Бристоль Сити
|1
|1
|16
|Суонси Сити
|1
|1
|17
|Вест Бромвич Альбион
|1
|0
|18
|Халл Сити
|1
|0
|19
|Сандерленд
|1
|0
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|0
|21
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Мидлсбро
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0