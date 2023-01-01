Хаддерсфилд Таун - Лестер Сити 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
2-й тайм, 90+5'
0 : 1
- 54'Мэттью Пирсон
0'
45'
90'
- 16'Кирман Дьюсбери-Холл
- 23'Янник Вестергор
- 48'Рикарду
- 73'0:1Стефи Мавидиди
- 90+2'Гарри Уинкс
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Лестер Сити, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Ли Николлс
|16
|зщ
|Томас Эдвардс
|5
|зщ
|Михал Хелик
|4
|зщ
|Мэттью Пирсон
|3
|пз
|Джош Руффельс
|10
|пз
|Джош Корома
|8
|пз
|Джек Рудони
|6
|пз
|Джонатан Хогг
|11
|нп
|Brahima Diarra
78'
|14
|нп
|Сорба Томас
|25
|нп
|Danny Ward
79'
|26
|нп
|Патрик Джонс
78'
|22
|нп
|Киан Харратт
79'
|41
|вр
|Якуб Столарчик
|21
|зщ
|Рикарду
84'
|5
|зщ
|Каллум Дойл
|3
|зщ
|Ваут Фас
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|40
|пз
|Вания Марсал-Мадивадуа
55'
|26
|пз
|Деннис Прат
84'
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|22
|пз
|Кирман Дьюсбери-Холл
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|14
|нп
|Келечи Ихеаначо
67'
|25
|пз
|Онинье Ндиди
55'
|9
|нп
|Джейми Варди
67'
|17
|пз
|Хамза Чодури
84'
|11
|пз
|Марк Олбрайтон
84'
Запасные
|12
|вр
|Chris Maxwell
|33
|зщ
|Юта Накаяма
|30
|зщ
|Бен Джексон
|36
|пз
|Джош Остерфилд
|27
|пз
|Kyle Hudlin
|2
|пз
|Rarmani Edmonds-Green
|19
|нп
|Джордан Родс
|31
|вр
|Даниэль Иверсен
|1
|вр
|Дэнни Уорд
|45
|зщ
|Бен Нельсон
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|33
|зщ
|Люк Томас
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|06.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|01.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|16.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.02.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|26.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|3 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|04.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|22.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уотфорд
|2
|4
| 2
Повышение
|Плимут Аргайл
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|2
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|1
|3
|7
|Лестер Сити
|1
|3
|8
|Блэкберн Роверс
|1
|3
|9
|Норвич Сити
|1
|3
|10
|Миллуолл
|1
|3
|11
|Кардифф Сити
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Престон Норт Энд
|1
|1
|14
|Бирмингем Сити
|1
|1
|15
|Бристоль Сити
|1
|1
|16
|Суонси Сити
|1
|1
|17
|Вест Бромвич Альбион
|1
|0
|18
|Халл Сити
|1
|0
|19
|Сандерленд
|1
|0
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|0
|21
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Мидлсбро
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0