18:54 ()
Онлайн трансляции
Суббота 12 августа
Свернуть список

Хаддерсфилд Таун - Лестер Сити 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Хаддерсфилд Таун
2-й тайм, 90+5'
0 : 1
Лестер Сити

  • 54'
    Мэттью Пирсон
0'
45'
90'
  • 16'
    Кирман Дьюсбери-Холл
  • 23'
    Янник Вестергор
  • 48'
    Рикарду
  • 73'
    0:1
    Стефи Мавидиди
  • 90+2'
    Гарри Уинкс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Лестер Сити, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Лестер Сити
Лестер
1АнглияврЛи Николлс
16АнглиязщТомас Эдвардс
5ПольшазщМихал Хелик
4АнглиязщМэттью Пирсон
3АнглияпзДжош Руффельс
10АнглияпзДжош Корома
8АнглияпзДжек Рудони
6АнглияпзДжонатан Хогг
11ФранциянпBrahima Diarra
78'
14УэльснпСорба Томас
25ВеликобританиянпDanny Ward
79'
26УэльснпПатрик Джонс
78'
22АнглиянпКиан Харратт
79'
41ПольшаврЯкуб Столарчик
21Португалиязщ Рикарду
84'
5АнглиязщКаллум Дойл
3БельгиязщВаут Фас
23ДаниязщЯнник Вестергор
40ПортугалияпзВания Марсал-Мадивадуа
55'
26БельгияпзДеннис Прат
84'
8АнглияпзГарри Уинкс
22АнглияпзКирман Дьюсбери-Холл
10АнглиянпСтефи Мавидиди
14НигериянпКелечи Ихеаначо
67'
25НигерияпзОнинье Ндиди
55'
9АнглиянпДжейми Варди
67'
17АнглияпзХамза Чодури
84'
11АнглияпзМарк Олбрайтон
84'
Запасные
12ВеликобританияврChris Maxwell
33ЯпониязщЮта Накаяма
30АнглиязщБен Джексон
36АнглияпзДжош Остерфилд
27АнглияпзKyle Hudlin
2ВеликобританияпзRarmani Edmonds-Green
19ШотландиянпДжордан Родс
31ДанияврДаниэль Иверсен
1УэльсврДэнни Уорд
45ШотландиязщБен Нельсон
2АнглиязщДжеймс Джастин
33АнглиязщЛюк Томас
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
06.04.2019 Англия - Премьер-лига 33-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 4Лестер Сити
22.09.2018 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лестер Сити3 : 1Хаддерсфилд Таун
01.01.2018 Англия - Премьер-лига 22-й тур Лестер Сити3 : 0Хаддерсфилд Таун
16.09.2017 Англия - Премьер-лига 5-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Лестер Сити
12.02.2013 Кубок Англии 1/16 финала Лестер Сити1 : 2Хаддерсфилд Таун
26.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Хаддерсфилд Таун1 : 1Лестер Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 3 : 1Хаддерсфилд Таун
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 0
04.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0
30.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 2Хаддерсфилд Таун
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лестер Сити2 : 1
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Лестер Сити
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 1
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 0Лестер Сити
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уотфорд24
2
Повышение
Плимут Аргайл24
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити13
4
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити23
5
Плей-офф за повышение
Саутгемптон13
6
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун13
7 Лестер Сити13
8 Блэкберн Роверс13
9 Норвич Сити13
10 Миллуолл13
11 Кардифф Сити11
12 Лидс Юнайтед11
13 Престон Норт Энд11
14 Бирмингем Сити11
15 Бристоль Сити11
16 Суонси Сити11
17 Вест Бромвич Альбион10
18 Халл Сити10
19 Сандерленд10
20 Шеффилд Уэнсдей10
21 Хаддерсфилд Таун10
22
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед10
23
Зона вылета
Мидлсбро20
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close