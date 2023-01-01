Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
2-й тайм, 90+3'
3 : 2
- 18'1:0Semi Ajayi
- 39'Дарнелл Ферлонг
- 50'2:0Карл Рашворт
- 64'3:0Джон Свифт
0'
45'
90'
- 49'Бенджамин Кабанго
- 57'Оливер Купер
- 62'Гарри Дарлинг
- 71'Nathan Wood
- 75'3:1Гарри Дарлинг
- 80'3:2Nathan Wood
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Суонси Сити
Суонси
|24
|вр
|Алекс Палмер
|6
|зщ
|Semi Ajayi
|3
|зщ
|Конор Таунсенд
|2
|зщ
|Дарнелл Ферлонг
|4
|зщ
|Седрик Кипре
|15
|зщ
|Эрик Питерс
83'
|19
|пз
|Джон Свифт
78'
|10
|пз
|Мэтт Филлипс
69'
|8
|пз
|Джейсон Моламби
|35
|пз
|Окай Йокушлу
69'
|7
|нп
|Джед Уоллес
78'
|14
|пз
|Натаниэл Чалоба
69'
|27
|пз
|Алекс Моуотт
69'
|17
|нп
|Джереми Сармиенто
78'
|9
|нп
|Джош Майя
78'
|5
|зщ
|Кайл Бартли
83'
|22
|вр
|Карл Рашворт
|30
|зщ
|Харрисон Эшби
61'
|23
|зщ
|Nathan Wood
|6
|зщ
|Гарри Дарлинг
|5
|зщ
|Бенджамин Кабанго
|4
|зщ
|Jay Fulton
|2
|пз
|Джош Ки
|31
|пз
|Оливер Купер
62'
|8
|пз
|Мэтт Граймз
|17
|нп
|Жоэль Пироэ
|9
|нп
|Jerry Yates
89'
|18
|пз
|Чарли Патино
61'
|20
|нп
|Лиам Каллен
62'
|11
|нп
|Джош Джиннелли
89'
Запасные
|33
|вр
|Джошуа Гриффитс
|29
|пз
|Тейлор Гарднер-Хикман
|31
|пз
|Tom Fellows
|34
|Ethan Ingram
|1
|вр
|Andrew Fisher
|26
|зщ
|Кайл Нотон
|7
|пз
|Джо Аллен
|12
|нп
|Джейми Патерсон
|19
|нп
|Николай Кухаревич
|47
|Azeem Abdulai
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|01.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 3
|28.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 2
|20.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 0
|08.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|5 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|3 : 0
|28.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|09.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|23.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 3
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уотфорд
|2
|4
| 2
Повышение
|Плимут Аргайл
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|2
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|1
|3
|7
|Лестер Сити
|1
|3
|8
|Блэкберн Роверс
|1
|3
|9
|Норвич Сити
|1
|3
|10
|Миллуолл
|1
|3
|11
|Кардифф Сити
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Престон Норт Энд
|1
|1
|14
|Бирмингем Сити
|1
|1
|15
|Бристоль Сити
|1
|1
|16
|Суонси Сити
|1
|1
|17
|Вест Бромвич Альбион
|1
|0
|18
|Халл Сити
|1
|0
|19
|Сандерленд
|1
|0
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|0
|21
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Мидлсбро
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0