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Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Вест Бромвич Альбион
2-й тайм, 90+3'
3 : 2
Суонси Сити

  • 18'
    1:0
    Semi Ajayi
  • 39'
    Дарнелл Ферлонг
  • 50'
    2:0
    Карл Рашворт
  • 64'
    3:0
    Джон Свифт
0'
45'
90'
  • 49'
    Бенджамин Кабанго
  • 57'
    Оливер Купер
  • 62'
    Гарри Дарлинг
  • 71'
    Nathan Wood
  • 75'
    3:1
    Гарри Дарлинг
  • 80'
    3:2
    Nathan Wood
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Суонси Сити
Суонси
24АнглияврАлекс Палмер
6НигериязщSemi Ajayi
3АнглиязщКонор Таунсенд
2АнглиязщДарнелл Ферлонг
4ФранциязщСедрик Кипре
15НидерландызщЭрик Питерс
83'
19АнглияпзДжон Свифт
78'
10ШотландияпзМэтт Филлипс
69'
8ИрландияпзДжейсон Моламби
35ТурцияпзОкай Йокушлу
69'
7АнглиянпДжед Уоллес
78'
14АнглияпзНатаниэл Чалоба
69'
27АнглияпзАлекс Моуотт
69'
17ЭквадорнпДжереми Сармиенто
78'
9НигериянпДжош Майя
78'
5АнглиязщКайл Бартли
83'
22АнглияврКарл Рашворт
30ШотландиязщХаррисон Эшби
61'
23ВеликобританиязщNathan Wood
6АнглиязщГарри Дарлинг
5УэльсзщБенджамин Кабанго
4ВеликобританиязщJay Fulton
2АнглияпзДжош Ки
31УэльспзОливер Купер
62'
8АнглияпзМэтт Граймз
17НидерландынпЖоэль Пироэ
9ВеликобританиянпJerry Yates
89'
18АнглияпзЧарли Патино
61'
20УэльснпЛиам Каллен
62'
11АнглиянпДжош Джиннелли
89'
Запасные
33АнглияврДжошуа Гриффитс
29АнглияпзТейлор Гарднер-Хикман
31АнглияпзTom Fellows
34ВеликобританияEthan Ingram
1ВеликобританияврAndrew Fisher
26АнглиязщКайл Нотон
7УэльспзДжо Аллен
12АнглиянпДжейми Патерсон
19УкраинанпНиколай Кухаревич
47АнглияAzeem Abdulai
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Суонси Сити3 : 2Вест Бромвич Альбион
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Суонси Сити
28.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Суонси Сити
20.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Суонси Сити0 : 0Вест Бромвич Альбион
08.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 1Суонси Сити
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Суонси Сити
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Суонси Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
07.04.2018 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Суонси Сити
09.12.2017 Англия - Премьер-лига 16-й тур Суонси Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
26.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион
23.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Суонси Сити1 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 0 : 3
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уотфорд24
2
Повышение
Плимут Аргайл24
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити13
4
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити23
5
Плей-офф за повышение
Саутгемптон13
6
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун13
7 Лестер Сити13
8 Блэкберн Роверс13
9 Норвич Сити13
10 Миллуолл13
11 Кардифф Сити11
12 Лидс Юнайтед11
13 Престон Норт Энд11
14 Бирмингем Сити11
15 Бристоль Сити11
16 Суонси Сити11
17 Вест Бромвич Альбион10
18 Халл Сити10
19 Сандерленд10
20 Шеффилд Уэнсдей10
21 Хаддерсфилд Таун10
22
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед10
23
Зона вылета
Мидлсбро20
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс10

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