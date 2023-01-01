Престон Норт Энд - Сандерленд 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
2-й тайм, 90+1'
2 : 1
- 25'1:0Уилл Кин
- 34'Уилл Кин
- 60'2:1Мадс Фрёкьер-Йенсен
0'
45'
90'
- 31'1:1Jack Clarke
- 69'Дэниел Баллард
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Сандерленд, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Фредди Вудман
|33
|зщ
|Kian Best
79'
|6
|зщ
|Лиам Линдсэй
|16
|зщ
|Эндрю Хьюз
|14
|зщ
|Джордан Стори
|18
|пз
|Райан Ледсон
|44
|пз
|Брэд Поттс
|8
|пз
|Алан Браун
|10
|пз
|Мадс Фрёкьер-Йенсен
86'
|13
|пз
|Алистер Маккэнн
76'
|7
|нп
|Уилл Кин
|25
|нп
|Дуэйн Холмс
76'
|26
|зщ
|Джек Уотмаф
79'
|20
|нп
|Бенджамин Вудбёрн
86'
|1
|вр
|Энтони Паттерсон
|32
|зщ
|Трай Хам
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|39
|зщ
|Pierre Ekwah
76'
|3
|зщ
|Деннис Киркин
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|10
|пз
|Патрик Робертс
|20
|пз
|Jack Clarke
|46
|пз
|Брэдли Дак
67'
|24
|пз
|Дэниэл Нилл
|7
|нп
|Джоб Беллингем
67'
|21
|пз
|Alex Pritchard
67'
|9
|нп
|Луиш Семеду
67'
|17
|пз
|Абдулла Ба
76'
Запасные
|21
|вр
|Дэвид Корнелл
|5
|зщ
|Патрик Бауэр
|3
|зщ
|Gregory Cunningham
|32
|пз
|Льюис Ли
|24
|Felipe
|30
|Kian Taylor
|30
|вр
|Нэйтан Бишоп
|25
|зщ
|Нектариос Триантис
|2
|зщ
|Найалл Хаггинс
|6
|зщ
|Дэнни Батт
|19
|нп
|Хевисон Беннетте
|31
|Chris Rigg
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|01.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|17.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 2
|30.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|4 : 2
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уотфорд
|2
|4
| 2
Повышение
|Плимут Аргайл
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|2
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|1
|3
|7
|Лестер Сити
|1
|3
|8
|Блэкберн Роверс
|1
|3
|9
|Норвич Сити
|1
|3
|10
|Миллуолл
|1
|3
|11
|Кардифф Сити
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Престон Норт Энд
|1
|1
|14
|Бирмингем Сити
|1
|1
|15
|Бристоль Сити
|1
|1
|16
|Суонси Сити
|1
|1
|17
|Вест Бромвич Альбион
|1
|0
|18
|Халл Сити
|1
|0
|19
|Сандерленд
|1
|0
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|0
|21
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Мидлсбро
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0