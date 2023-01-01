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Престон Норт Энд - Сандерленд 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Престон Норт Энд
2-й тайм, 90+1'
2 : 1
Сандерленд

  • 25'
    1:0
    Уилл Кин
  • 34'
    Уилл Кин
  • 60'
    2:1
    Мадс Фрёкьер-Йенсен
0'
45'
90'
  • 31'
    1:1
    Jack Clarke
  • 69'
    Дэниел Баллард
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Сандерленд, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Сандерленд
Сандерленд
1АнглияврФредди Вудман
33АнглиязщKian Best
79'
6ШотландиязщЛиам Линдсэй
16УэльсзщЭндрю Хьюз
14АнглиязщДжордан Стори
18АнглияпзРайан Ледсон
44АнглияпзБрэд Поттс
8ИрландияпзАлан Браун
10ДанияпзМадс Фрёкьер-Йенсен
86'
13Северная ИрландияпзАлистер Маккэнн
76'
7ИрландиянпУилл Кин
25СШАнпДуэйн Холмс
76'
26АнглиязщДжек Уотмаф
79'
20УэльснпБенджамин Вудбёрн
86'
1АнглияврЭнтони Паттерсон
32Северная ИрландиязщТрай Хам
13АнглиязщЛюк О'Найен
39ФранциязщPierre Ekwah
76'
3АнглиязщДеннис Киркин
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
10АнглияпзПатрик Робертс
20ВеликобританияпзJack Clarke
46АнглияпзБрэдли Дак
67'
24АнглияпзДэниэл Нилл
7АнглиянпДжоб Беллингем
67'
21ВеликобританияпзAlex Pritchard
67'
9ПортугалиянпЛуиш Семеду
67'
17ФранцияпзАбдулла Ба
76'
Запасные
21УэльсврДэвид Корнелл
5ГерманиязщПатрик Бауэр
3ИрландиязщGregory Cunningham
32АнглияпзЛьюис Ли
24Бразилия Felipe
30АнглияKian Taylor
30АнглияврНэйтан Бишоп
25АвстралиязщНектариос Триантис
2УэльсзщНайалл Хаггинс
6АнглиязщДэнни Батт
19Коста-РиканпХевисон Беннетте
31АнглияChris Rigg
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд0 : 3Сандерленд
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сандерленд0 : 0Престон Норт Энд
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд0 : 2Престон Норт Энд
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Престон Норт Энд2 : 2Сандерленд
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд0 : 3Сандерленд
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 4 : 1Престон Норт Энд
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд1 : 1
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 4 : 2Престон Норт Энд
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Сандерленд1 : 2
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Сандерленд
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд0 : 3Сандерленд
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Сандерленд2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уотфорд24
2
Повышение
Плимут Аргайл24
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити13
4
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити23
5
Плей-офф за повышение
Саутгемптон13
6
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун13
7 Лестер Сити13
8 Блэкберн Роверс13
9 Норвич Сити13
10 Миллуолл13
11 Кардифф Сити11
12 Лидс Юнайтед11
13 Престон Норт Энд11
14 Бирмингем Сити11
15 Бристоль Сити11
16 Суонси Сити11
17 Вест Бромвич Альбион10
18 Халл Сити10
19 Сандерленд10
20 Шеффилд Уэнсдей10
21 Хаддерсфилд Таун10
22
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед10
23
Зона вылета
Мидлсбро20
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс10

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