Саутгемптон - Норвич Сити 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
2-й тайм, 90'
3 : 4
- 17'1:1Ян Беднарек
- 21'2:1Адам Армстронг
- 40'Уильям Смоллбоун
- 45+1'Самуэль Эдози
- 50'Нейтан Телла
- 57'3:3Че Адамс
- 60'Джек Стивенс
- 276'Че Адамс76'Ши Чарльз
- 77'Ян Беднарек
0'
45'
90'
- 1'Кенни Маклин
- 7'0:1Джошуа Сарджент
- 23'2:2Габриэл Сара
- 45+2'2:3Джон Роуи
- 77'Тони Спрингетт
- 84'3:4Кристиан Фасснахт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Норвич Сити, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Норвич Сити
Норидж
|31
|вр
|Гэвин Базуну
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|16
|пз
|Уильям Смоллбоун
87'
|17
|пз
|Стюарт Армстронг
66'
|11
|пз
|Нейтан Телла
|22
|пз
|Карлос Алькарас
|9
|нп
|Адам Армстронг
|23
|нп
|Самуэль Эдози
48'
|10
|нп
|Че Адамс
48'
|24
|пз
|Ши Чарльз
66'
|27
|Самуэль Амо-Амейо
87'
|28
|вр
|Ангус Ганн
|3
|зщ
|Джек Стейси
|24
|зщ
|Шейн Даффи
|6
|зщ
|Бен Гибсон
|30
|зщ
|Димитрис Яннулис
|23
|пз
|Кенни Маклин
|25
|пз
|Онель Эрнандес
58'
|17
|пз
|Габриэл Сара
87'
|9
|нп
|Джошуа Сарджент
|10
|нп
|Эшли Барнс
88'
|27
|нп
|Джон Роуи
71'
|16
|пз
|Кристиан Фасснахт
58'
|42
|нп
|Тони Спрингетт
71'
|26
|пз
|Марселино Нуньес
87'88'
Запасные
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|25
|зщ
|Лянцо Силвейра
|19
|пз
|Мусса Дженепо
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|нп
|Секу Мара
|1
|вр
|Тим Крул
|15
|зщ
|Сэм МакКаллум
|4
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|8
|пз
|Лиам Гиббс
|11
|нп
|Адам Айда
|35
|Kellen Fisher
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|25.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|19.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|18.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 0
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|02.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|30.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|15.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|31.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|04.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 3
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уотфорд
|2
|4
| 2
Повышение
|Плимут Аргайл
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|2
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|1
|3
|7
|Лестер Сити
|1
|3
|8
|Блэкберн Роверс
|1
|3
|9
|Норвич Сити
|1
|3
|10
|Миллуолл
|1
|3
|11
|Кардифф Сити
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Престон Норт Энд
|1
|1
|14
|Бирмингем Сити
|1
|1
|15
|Бристоль Сити
|1
|1
|16
|Суонси Сити
|1
|1
|17
|Вест Бромвич Альбион
|1
|0
|18
|Халл Сити
|1
|0
|19
|Сандерленд
|1
|0
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|0
|21
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Мидлсбро
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0