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Саутгемптон - Норвич Сити 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Саутгемптон
2-й тайм, 90'
3 : 4
Норвич Сити

  • 17'
    1:1
    Ян Беднарек
  • 21'
    2:1
    Адам Армстронг
  • 40'
    Уильям Смоллбоун
  • 45+1'
    Самуэль Эдози
  • 50'
    Нейтан Телла
  • 57'
    3:3
    Че Адамс
  • 60'
    Джек Стивенс
  • 2
    76'
    Че Адамс
    76'
    Ши Чарльз
  • 77'
    Ян Беднарек
0'
45'
90'
  • 1'
    Кенни Маклин
  • 7'
    0:1
    Джошуа Сарджент
  • 23'
    2:2
    Габриэл Сара
  • 45+2'
    2:3
    Джон Роуи
  • 77'
    Тони Спрингетт
  • 84'
    3:4
    Кристиан Фасснахт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Норвич Сити, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Норвич Сити
Норидж
31ИрландияврГэвин Базуну
5АнглиязщДжек Стивенс
35ПольшазщЯн Беднарек
3ИрландиязщРайан Мэннинг
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
16ИрландияпзУильям Смоллбоун
87'
17ШотландияпзСтюарт Армстронг
66'
11АнглияпзНейтан Телла
22АргентинапзКарлос Алькарас
9АнглиянпАдам Армстронг
23АнглиянпСамуэль Эдози
48'
10ШотландиянпЧе Адамс
48'
24Северная ИрландияпзШи Чарльз
66'
27АнглияСамуэль Амо-Амейо
87'
28ШотландияврАнгус Ганн
3АнглиязщДжек Стейси
24ИрландиязщШейн Даффи
6АнглиязщБен Гибсон
30ГрециязщДимитрис Яннулис
23ШотландияпзКенни Маклин
25КубапзОнель Эрнандес
58'
17БразилияпзГабриэл Сара
87'
9СШАнпДжошуа Сарджент
10АнглиянпЭшли Барнс
88'
27АнглиянпДжон Роуи
71'
16ШвейцарияпзКристиан Фасснахт
58'
42ИрландиянпТони Спрингетт
71'
26ЧилипзМарселино Нуньес
87'88'
Запасные
1АнглияврАлекс Маккарти
14АнглиязщДжеймс Бри
25БразилиязщЛянцо Силвейра
19МалипзМусса Дженепо
7НигерияпзДжо Арибо
18ФранциянпСеку Мара
1НидерландыврТим Крул
15АнглиязщСэм МакКаллум
4ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
8АнглияпзЛиам Гиббс
11ИрландиянпАдам Айда
35АнглияKellen Fisher
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
25.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Саутгемптон2 : 0Норвич Сити
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Норвич Сити2 : 1Саутгемптон
19.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Норвич Сити0 : 3Саутгемптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Саутгемптон2 : 1Норвич Сити
18.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Саутгемптон1 : 0Норвич Сити
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити2 : 2Саутгемптон
02.01.2016 Англия - Премьер-лига 20-й тур Норвич Сити1 : 0Саутгемптон
30.08.2015 Англия - Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон3 : 0Норвич Сити
15.03.2014 Англия - Премьер-лига 30-й тур Саутгемптон4 : 2Норвич Сити
31.08.2013 Англия - Премьер-лига 3-й тур Норвич Сити1 : 0Саутгемптон
04.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 1 : 2Саутгемптон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Саутгемптон4 : 4
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Саутгемптон
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон0 : 2
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 4 : 3Саутгемптон
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Норвич Сити2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Норвич Сити0 : 1
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 1Норвич Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити0 : 3
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уотфорд24
2
Повышение
Плимут Аргайл24
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити13
4
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити23
5
Плей-офф за повышение
Саутгемптон13
6
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун13
7 Лестер Сити13
8 Блэкберн Роверс13
9 Норвич Сити13
10 Миллуолл13
11 Кардифф Сити11
12 Лидс Юнайтед11
13 Престон Норт Энд11
14 Бирмингем Сити11
15 Бристоль Сити11
16 Суонси Сити11
17 Вест Бромвич Альбион10
18 Халл Сити10
19 Сандерленд10
20 Шеффилд Уэнсдей10
21 Хаддерсфилд Таун10
22
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед10
23
Зона вылета
Мидлсбро20
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс10

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