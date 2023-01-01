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Бирмингем Сити - Лидс Юнайтед 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Бирмингем Сити
2-й тайм, 90+2'
1 : 0
Лидс Юнайтед

  • 90'
    1:0
0'
45'
90'
  • 22'
    Итан Ампаду
  • 45+1'
    Сэм Байрэм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Лидс Юнайтед
Лидс
21АнглияврДжон Радди
5АнглиязщДион Сэндерсон
26ИрландиязщКевин Лонг
3АнглиязщЛи Бьюкенен
2АнглиязщИтан Лейрд
34ХорватияпзИван Шуньич
6ПольшапзКрыстян Белик
14АнглияпзКеши Андерсон
66'
17ШотландияпзСирики Дембеле
7КюрасаопзЖуниньо Бакуна
89'
9ИрландиянпСкотт Хоган
88'
11ЯпониянпКодзи Миёси
66'
10ВеликобританиянпLukas Jutkiewicz
88'
19УэльспзДжордан Джеймс
89'
1ФранцияврИллан Меслье
21НидерландызщПаскаль Стрёйк
5АнглиязщЧарли Крессвелл
2АнглиязщЛюк Эйлинг
4УэльсзщИтан Ампаду
25АнглиязщСэм Байрэм
22АнглияпзАрчи Грей
20УэльспзДэниел Джеймс
17АнглияпзДжейми Шаклтон
27ВеликобританиянпIan Poveda
30АнглиянпДжозеф Джелхардт
67'
24ФранциянпЖоржиньо Рюттер
67'
Запасные
1ФилиппиныврNeil Etheridge
23ВеликобританиязщEmmanuel Longelo
27АнглиязщBrandon Khela
18УэльсзщДжошуа Уильямс
15АнглияпзЭлфи Чанг
16АнглиянпСэм Косгроув
28АнглияврКарл Дарлоу
13НорвегияврКристоффер Клессон
14УэльсзщДжо Родон
37АнглиязщКоди Драмех
33НорвегиязщЛео Ельде
18АнглияпзДарко Гьяби
26АнглияLewis Bate
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бирмингем Сити4 : 5Лидс Юнайтед
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Бирмингем Сити
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бирмингем Сити1 : 0Лидс Юнайтед
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Бирмингем Сити
30.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бирмингем Сити1 : 0Лидс Юнайтед
12.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Бирмингем Сити
03.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бирмингем Сити1 : 3Лидс Юнайтед
13.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Бирмингем Сити
12.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бирмингем Сити1 : 2Лидс Юнайтед
03.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Бирмингем Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 1 : 1Бирмингем Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бирмингем Сити1 : 2
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 0Бирмингем Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бирмингем Сити0 : 1
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Бирмингем Сити
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лидс Юнайтед0 : 2
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Лидс Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 4
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уотфорд24
2
Повышение
Плимут Аргайл24
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити13
4
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити23
5
Плей-офф за повышение
Саутгемптон13
6
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун13
7 Лестер Сити13
8 Блэкберн Роверс13
9 Норвич Сити13
10 Миллуолл13
11 Кардифф Сити11
12 Лидс Юнайтед11
13 Престон Норт Энд11
14 Бирмингем Сити11
15 Бристоль Сити11
16 Суонси Сити11
17 Вест Бромвич Альбион10
18 Халл Сити10
19 Сандерленд10
20 Шеффилд Уэнсдей10
21 Хаддерсфилд Таун10
22
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед10
23
Зона вылета
Мидлсбро20
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс10

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