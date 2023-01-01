Бирмингем Сити - Лидс Юнайтед 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
2-й тайм, 90+2'
1 : 0
- 90'1:0
0'
45'
90'
- 22'Итан Ампаду
- 45+1'Сэм Байрэм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Лидс Юнайтед
Лидс
|21
|вр
|Джон Радди
|5
|зщ
|Дион Сэндерсон
|26
|зщ
|Кевин Лонг
|3
|зщ
|Ли Бьюкенен
|2
|зщ
|Итан Лейрд
|34
|пз
|Иван Шуньич
|6
|пз
|Крыстян Белик
|14
|пз
|Кеши Андерсон
66'
|17
|пз
|Сирики Дембеле
|7
|пз
|Жуниньо Бакуна
89'
|9
|нп
|Скотт Хоган
88'
|11
|нп
|Кодзи Миёси
66'
|10
|нп
|Lukas Jutkiewicz
88'
|19
|пз
|Джордан Джеймс
89'
|1
|вр
|Иллан Меслье
|21
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|5
|зщ
|Чарли Крессвелл
|2
|зщ
|Люк Эйлинг
|4
|зщ
|Итан Ампаду
|25
|зщ
|Сэм Байрэм
|22
|пз
|Арчи Грей
|20
|пз
|Дэниел Джеймс
|17
|пз
|Джейми Шаклтон
|27
|нп
|Ian Poveda
|30
|нп
|Джозеф Джелхардт
67'
|24
|нп
|Жоржиньо Рюттер
67'
Запасные
|1
|вр
|Neil Etheridge
|23
|зщ
|Emmanuel Longelo
|27
|зщ
|Brandon Khela
|18
|зщ
|Джошуа Уильямс
|15
|пз
|Элфи Чанг
|16
|нп
|Сэм Косгроув
|28
|вр
|Карл Дарлоу
|13
|вр
|Кристоффер Клессон
|14
|зщ
|Джо Родон
|37
|зщ
|Коди Драмех
|33
|зщ
|Лео Ельде
|18
|пз
|Дарко Гьяби
|26
|Lewis Bate
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|4 : 5
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 0
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 2
|30.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 0
|12.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 0
|03.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 3
|13.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|12.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 2
|03.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уотфорд
|2
|4
| 2
Повышение
|Плимут Аргайл
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|2
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|1
|3
|7
|Лестер Сити
|1
|3
|8
|Блэкберн Роверс
|1
|3
|9
|Норвич Сити
|1
|3
|10
|Миллуолл
|1
|3
|11
|Кардифф Сити
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Престон Норт Энд
|1
|1
|14
|Бирмингем Сити
|1
|1
|15
|Бристоль Сити
|1
|1
|16
|Суонси Сити
|1
|1
|17
|Вест Бромвич Альбион
|1
|0
|18
|Халл Сити
|1
|0
|19
|Сандерленд
|1
|0
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|0
|21
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Мидлсбро
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0