Уотфорд - Плимут Аргайл 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Окончен
0 : 0
0'
45'
90'
- 71'Дэн Скарр
- 78'Бали Мамба
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Плимут Аргайл, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Плимут Аргайл
Плимут
|1
|вр
|Даниэль Бахман
|4
|зщ
|Уэсли Худт
|5
|зщ
|Райан Портеус
|45
|зщ
|Ryan Andrews
|3
|зщ
|Francisco Sierralta
57'
|10
|пз
|Имран Луза
89'
|12
|пз
|Кен Сема
57'
|37
|пз
|Матеус Мартинс
57'
|42
|пз
|Джеймс Моррис
|24
|пз
|Айотомива Деле-Баширу
57'
|19
|нп
|Вакун Байо
|11
|пз
|Ismael Kone
57'
|18
|пз
|Ясер Асприлья
57'
|8
|пз
|Джейк Ливермор
57'
|16
|нп
|Георгий Чакветадзе
57'
|39
|зщ
|Эдо Кайембе
89'
|21
|вр
|Конор Азар
|2
|зщ
|Бали Мамба
82'
|6
|зщ
|Дэн Скарр
|17
|зщ
|Льюис Гибсон
|24
|зщ
|Сэксон Ирли
|11
|пз
|Коллум Райт
70'
|4
|пз
|Jordan Houghton
|8
|пз
|Джо Эдвардс
|20
|пз
|Адам Рэнделл
62'
|9
|нп
|Райан Харди
82'
|10
|нп
|Морган Уиттакер
|28
|пз
|Luke Cundle
62'
|18
|пз
|Финн Азаз
70'
|14
|пз
|Микель Миллер
82'
|23
|нп
|Бен Уэйн
82'
Запасные
|26
|вр
|Бен Хамер
|15
|зщ
|Мэттью Поллок
|47
|пз
|Shaqai Forde
|14
|нп
|Рис Хили
|5
|зщ
|Хулио Плегесуэло
|7
|пз
|Мэтт Батчер
|16
|пз
|Льюис Уоррингтон
|19
|нп
|Тайрейк Райт
|25
|Callum Burton
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 3
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|3 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|5 : 1
|10.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уотфорд
|2
|4
| 2
Повышение
|Плимут Аргайл
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|2
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|1
|3
|7
|Лестер Сити
|1
|3
|8
|Блэкберн Роверс
|1
|3
|9
|Норвич Сити
|1
|3
|10
|Миллуолл
|1
|3
|11
|Кардифф Сити
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Престон Норт Энд
|1
|1
|14
|Бирмингем Сити
|1
|1
|15
|Бристоль Сити
|1
|1
|16
|Суонси Сити
|1
|1
|17
|Вест Бромвич Альбион
|1
|0
|18
|Халл Сити
|1
|0
|19
|Сандерленд
|1
|0
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|0
|21
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Мидлсбро
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0