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Уотфорд - Плимут Аргайл 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур
Уотфорд
Окончен
0 : 0
Плимут Аргайл

    0'
    45'
    90'
    • 71'
      Дэн Скарр
    • 78'
      Бали Мамба
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Плимут Аргайл, которое состоится 12 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Уотфорд
    Уотфорд
    Плимут Аргайл
    Плимут
    1АвстрияврДаниэль Бахман
    4НидерландызщУэсли Худт
    5ШотландиязщРайан Портеус
    45ВеликобританиязщRyan Andrews
    3ЧилизщFrancisco Sierralta
    57'
    10МароккопзИмран Луза
    89'
    12ШвецияпзКен Сема
    57'
    37БразилияпзМатеус Мартинс
    57'
    42АнглияпзДжеймс Моррис
    24НигерияпзАйотомива Деле-Баширу
    57'
    19Кот-д'ИвуарнпВакун Байо
    11КанадапзIsmael Kone
    57'
    18КолумбияпзЯсер Асприлья
    57'
    8АнглияпзДжейк Ливермор
    57'
    16ГрузиянпГеоргий Чакветадзе
    57'
    39ДР КонгозщЭдо Кайембе
    89'
    21Северная ИрландияврКонор Азар
    2АнглиязщБали Мамба
    82'
    6АнглиязщДэн Скарр
    17АнглиязщЛьюис Гибсон
    24АнглиязщСэксон Ирли
    11АнглияпзКоллум Райт
    70'
    4АнглияпзJordan Houghton
    8АнглияпзДжо Эдвардс
    20АнглияпзАдам Рэнделл
    62'
    9ШотландиянпРайан Харди
    82'
    10АнглиянпМорган Уиттакер
    28ВеликобританияпзLuke Cundle
    62'
    18ИрландияпзФинн Азаз
    70'
    14АнглияпзМикель Миллер
    82'
    23Новая ЗеландиянпБен Уэйн
    82'
    Запасные
    26АнглияврБен Хамер
    15АнглиязщМэттью Поллок
    47АнглияпзShaqai Forde
    14УэльснпРис Хили
    5ИспаниязщХулио Плегесуэло
    7АнглияпзМэтт Батчер
    16АнглияпзЛьюис Уоррингтон
    19ИрландиянпТайрейк Райт
    25АнглияCallum Burton
    Главные тренеры
    АнглияСтивен Шумахер
    АнглияСтивен Шумахер
    АнглияСтивен Шумахер
    История личных встреч
    05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Уотфорд4 : 0
    08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд2 : 0
    29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 2Уотфорд
    22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Уотфорд
    19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Уотфорд1 : 3
    05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Плимут Аргайл3 : 1
    05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 5 : 1Плимут Аргайл
    10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Плимут Аргайл0 : 2
    05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1 ДВ
    08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала 0 : 1 ДВ
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Повышение
    		Уотфорд24
    2
    Повышение
    		Плимут Аргайл24
    3
    Плей-офф за повышение
    		Сток Сити13
    4
    Плей-офф за повышение
    		Ковентри Сити23
    5
    Плей-офф за повышение
    		Саутгемптон13
    6
    Плей-офф за повышение
    		Ипсвич Таун13
    7 Лестер Сити13
    8 Блэкберн Роверс13
    9 Норвич Сити13
    10 Миллуолл13
    11 Кардифф Сити11
    12 Лидс Юнайтед11
    13 Престон Норт Энд11
    14 Бирмингем Сити11
    15 Бристоль Сити11
    16 Суонси Сити11
    17 Вест Бромвич Альбион10
    18 Халл Сити10
    19 Сандерленд10
    20 Шеффилд Уэнсдей10
    21 Хаддерсфилд Таун10
    22
    Зона вылета
    		Ротерхэм Юнайтед10
    23
    Зона вылета
    		Мидлсбро20
    24
    Зона вылета
    		Куинз Парк Рейнджерс10

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