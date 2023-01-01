Динамо М - Балтика 13 Августа прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
13 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Балтика, которое состоится 13 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|19.04.2022
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|22.02.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Февраль 2018
|2 : 0
|13.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 3
|25.08.2016
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|27.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 1
|15.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|16-й тур
|0 : 2
|28.03.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|1-й тур
|1 : 1
|02.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|21-й тур
|1 : 1
|05.04.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|4-й тур
|0 : 2
|10.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|22-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0