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Динамо М - Балтика 13 Августа прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
13 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Динамо МБалтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Балтика, которое состоится 13 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
19.04.2022 Кубок России 1/4 финала Балтика1 : 1 4 : 5Динамо М
22.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Февраль 2018 Динамо М2 : 0Балтика
13.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Балтика0 : 3Динамо М
25.08.2016 Кубок России 1/32 финала Балтика1 : 3 ДВДинамо М
27.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Динамо М2 : 1Балтика
15.07.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 16-й тур Балтика0 : 2Динамо М
28.03.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 1-й тур Динамо М1 : 1Балтика
02.08.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 21-й тур Динамо М1 : 1Балтика
05.04.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 4-й тур Балтика0 : 2Динамо М
10.08.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 22-й тур Динамо М3 : 1Балтика
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Динамо М4 : 3
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Динамо М
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 3 : 3Динамо М
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 1 4 : 3Динамо М
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3
10.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 0 : 2Балтика
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Балтика2 : 1
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Балтика
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 3Балтика
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Балтика

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