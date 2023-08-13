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Зенит - Факел 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
13 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Зенит
Факел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Факел, которое состоится 13 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит1 : 0Факел
16.11.2022 Фонбет Кубок России Группа B Факел0 : 2Зенит
08.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Факел1 : 1Зенит
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа B Зенит2 : 0Факел
28.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 19-й тур Зенит2 : 1Факел
14.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 5-й тур Факел1 : 2Зенит
05.11.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 29-й тур Факел0 : 0Зенит
27.06.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 15-й тур Зенит5 : 0Факел
16.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 18-й тур Зенит0 : 1Факел
17.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 1-й тур Факел0 : 1Зенит
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 0 : 1Зенит
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит2 : 3
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Зенит
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Зенит2 : 0
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Зенит
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 2Факел
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Факел
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел1 : 4
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел1 : 3
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Факел

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