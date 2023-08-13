Зенит - Факел 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
13 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Факел, которое состоится 13 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 2
|08.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|28.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|19-й тур
|2 : 1
|14.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|5-й тур
|1 : 2
|05.11.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|29-й тур
|0 : 0
|27.06.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|15-й тур
|5 : 0
|16.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|18-й тур
|0 : 1
|17.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1