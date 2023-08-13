ЦСКА - Сочи 13 Августа прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
13 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Сочи, которое состоится 13 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
|05.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|26.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|07.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 2
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|4 : 1
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0