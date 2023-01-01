Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|41
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Аарон Хики
|16
|зщ
|Бен Ми
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|3
|зщ
|Рико Генри
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|73
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|71
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|9
|нп
|Ришарлисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Томас Франк
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4