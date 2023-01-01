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Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
41 Нидерланды вр Марк Флеккен
2 Шотландия зщ Аарон Хики
16 Англия зщ Бен Ми
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
3 Англия зщ Рико Генри
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
13 Италия вр Гульельмо Викарио
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
73 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
71 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция пз Деян Кулушевски
9 Бразилия нп Ришарлисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Брентфорд
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд0 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
05.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд1 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Брентфорд
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд2 : 0
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Брентфорд
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд2 : 1
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур5 : 1
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур5 : 1
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур

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