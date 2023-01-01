Челси - Ливерпуль 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
13 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ливерпуль, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|37
|зщ
|Леви Колвилл
|21
|зщ
|Бен Чилуэлл
|5
|пз
|Энцо Фернандес
|23
|пз
|Конор Галлахер
|30
|пз
|Карни Чуквуэмека
|15
|пз
|Михаил Мудрик
|17
|нп
|Рахим Стерлинг
|43
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|20
|нп
|Диогу Жота
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Юрген Клопп
История личных встреч
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Кубок Англии
|Финал
|0 : 0 5 : 6
|27.02.2022
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 10 : 11
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|5 : 3
|03.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4