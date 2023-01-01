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Челси - Ливерпуль 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
13 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Челси
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ливерпуль, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Испания вр Кепа Аррисабалага
24 Англия зщ Рис Джеймс
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
37 Англия зщ Леви Колвилл
21 Англия зщ Бен Чилуэлл
5 Аргентина пз Энцо Фернандес
23 Англия пз Конор Галлахер
30 Англия пз Карни Чуквуэмека
15 Украина пз Михаил Мудрик
17 Англия нп Рахим Стерлинг
43 Сенегал нп Николас Джексон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
20 Португалия нп Диогу Жота
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Челси0 : 0Ливерпуль
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ливерпуль0 : 0Челси
14.05.2022 Кубок Англии Финал Челси0 : 0 5 : 6Ливерпуль
27.02.2022 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 0 10 : 11Ливерпуль
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Челси2 : 2Ливерпуль
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ливерпуль1 : 1Челси
04.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ливерпуль0 : 1Челси
20.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Челси0 : 2Ливерпуль
22.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ливерпуль5 : 3Челси
03.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Челси2 : 0Ливерпуль
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси1 : 1
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси2 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Челси
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси5 : 0
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль3 : 1
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль3 : 4
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль4 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 4Ливерпуль
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 4Ливерпуль

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