Вильярреал - Бетис 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
13 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 13 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|23
|зщ
|Айсса Манди
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|22
|нп
|Хосе Луис Моралес
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|25
|зщ
|Луис Фелипе
|6
|зщ
|Херман Песселья
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|16
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|11
|нп
|Луис Энрике
|10
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 2
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|27.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|25.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1