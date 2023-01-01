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Вильярреал - Бетис 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
13 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Вильярреал
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 13 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
23 Алжир зщ Айсса Манди
5 Испания зщ Хорхе Куэнка
18 Испания зщ Альберто Морено
6 Франция пз Этьен Капу
10 Испания пз Дани Парехо
16 Испания пз Алекс Баэна
7 Испания нп Херар Морено
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
22 Испания нп Хосе Луис Моралес
13 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
25 Италия зщ Луис Фелипе
6 Аргентина зщ Херман Песселья
3 Испания зщ Хуан Миранда
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
16 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
11 Бразилия нп Луис Энрике
10 Испания нп Айосе Перес
9 Испания нп Борха Иглесиас
Главные тренеры
Испания Энрике Сетьен
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Вильярреал1 : 1Бетис
11.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Бетис1 : 0Вильярреал
06.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Бетис0 : 2Вильярреал
03.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Вильярреал2 : 0Бетис
14.02.2021 Испания - Примера 23-й тур Вильярреал1 : 2Бетис
13.12.2020 Испания - Примера 13-й тур Бетис1 : 1Вильярреал
01.07.2020 Испания - Примера 33-й тур Бетис0 : 2Вильярреал
27.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Вильярреал5 : 1Бетис
07.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Бетис2 : 1Вильярреал
25.11.2018 Испания - Примера 13-й тур Вильярреал2 : 1Бетис
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Вильярреал
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Вильярреал
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Вильярреал
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Вильярреал2 : 2
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Вильярреал
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бетис1 : 1
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бетис1 : 3
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Бетис1 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Бетис
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Бетис0 : 1

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