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Хетафе - Барселона 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
13 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Хетафе
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Барселона, которое состоится 13 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Барселона
Барселона
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
22 Уругвай зщ Дамиан Суарес
23 Сербия зщ Стефан Митрович
6 Португалия зщ Домингуш Дуарте
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
4 Уругвай зщ Гастон Альварес
20 Сербия пз Неманья Максимович
11 Испания пз Карлес Аленья
7 Испания нп Хайме Мата
14 Испания нп Хуанми Латаса
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
23 Франция зщ Жюль Кунде
24 Испания зщ Эрик Гарсия
3 Испания зщ Алекс Бальде
18 Испания пз Ориоль Ромеу
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
14 Германия пз Илкай Гюндоган
8 Испания пз Педри
11 Бразилия нп Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Хетафе0 : 0Барселона
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Барселона1 : 0Хетафе
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Хетафе0 : 0Барселона
29.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Барселона2 : 1Хетафе
22.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Барселона5 : 2Хетафе
17.10.2020 Испания - Примера 6-й тур Хетафе1 : 0Барселона
15.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Барселона2 : 1Хетафе
28.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Хетафе0 : 2Барселона
12.05.2019 Испания - Примера 37-й тур Барселона2 : 0Хетафе
06.01.2019 Испания - Примера 18-й тур Хетафе1 : 2Барселона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 0 : 0Хетафе
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Хетафе2 : 1
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 0 : 1Хетафе
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Хетафе1 : 1
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Хетафе
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона4 : 2
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Барселона
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона3 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 3Барселона
06.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Барселона

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