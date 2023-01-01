Хетафе - Барселона 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
13 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Барселона, которое состоится 13 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Хайме Мата
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|21
|пз
|Френки де Йонг
|14
|пз
|Илкай Гюндоган
|8
|пз
|Педри
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|22.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|5 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|06.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|06.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2