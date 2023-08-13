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Брест - Ланс 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
13 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Брест
Ланс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ланс, которое состоится 13 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Ланс
Ланс
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
26 Франция пз Матиас Лаж
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Уго Маньетти
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
22 Франция нп Жереми ле Дуарон
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
20 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Франк Эз
История личных встреч
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Брест1 : 1Ланс
22.01.2023 Кубок Франции 1/16 финала Брест1 : 3Ланс
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Ланс3 : 2Брест
05.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Брест
21.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Брест4 : 0Ланс
18.04.2021 Франция - Лига 1 33-й тур Брест1 : 1Ланс
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс2 : 1Брест
27.04.2019 Франция - Лига 2 35-й тур Брест2 : 0Ланс
04.12.2018 Франция - Лига 2 17-й тур Ланс2 : 1Брест
19.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 22-й тур Брест1 : 1Ланс
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 2Брест
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Брест2 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Брест1 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Брест
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Ланс
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 3Ланс
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ланс3 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 3Ланс
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 1

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