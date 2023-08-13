Брест - Ланс 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
13 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ланс, которое состоится 13 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Ланс
Ланс
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|26
|пз
|Матиас Лаж
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|20
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Франк Эз
История личных встреч
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|4 : 0
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|27.04.2019
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|2 : 1
|19.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 22-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1