Монпелье - Гавр 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Гавр, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Гавр
Гавр
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|7
|нп
|Арно Норден
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|17
|зщ
|Уалид Эль-Хаджам
|14
|пз
|Далер Кузяев
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|29
|нп
|Самуэль Грандсир
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Лука Элснер
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 4
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|0 : 2
|15.05.2023
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|1 : 0