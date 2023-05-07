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Монпелье - Гавр 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Монпелье
Гавр

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Гавр, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Гавр
Гавр
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
6 Франция зщ Кристофер Жюльен
4 Мали зщ Кики Куяте
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
12 Франция пз Жордан Ферри
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
7 Франция нп Арно Норден
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
8 Нигерия нп Акор Адамс
30 Франция вр Артур Десма
7 Венгрия зщ Лоик Него
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
17 Марокко зщ Уалид Эль-Хаджам
14 Россия пз Далер Кузяев
5 Марокко пз Уссама Таргаллин
19 Франция пз Рассул Ндиайе
23 Франция нп Хосуэ Казимир
29 Франция нп Самуэль Грандсир
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Словения Лука Элснер
История личных встреч
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 3Монпелье
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье2 : 3
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 3Монпелье
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монпелье1 : 1
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 5 : 4Монпелье
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Гавр
02.06.2023 Франция - Лига 2 38-й тур Гавр1 : 0
26.05.2023 Франция - Лига 2 37-й тур 1 : 1Гавр
22.05.2023 Франция - Лига 2 36-й тур Гавр0 : 2
15.05.2023 Франция - Лига 2 35-й тур 1 : 0Гавр

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