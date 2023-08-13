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Нант - Тулуза 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Нант
Тулуза

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Тулуза, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Тулуза
Тулуза
1 Франция вр Альбан Лафон
28 Франция зщ Фабьен Сентонс
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
4 Франция зщ Николя Паллуа
26 Франция зщ Жауэн Аджам
5 Испания пз Педро Чиривелья
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
29 Франция пз Кентен Мерлен
25 Франция пз Флоран Молле
11 Франция нп Маркус Коко
14 Камерун нп Игнатиус Ганаго
50 Франция вр Guillaume Restes
3 Дания зщ Миккель Деслер
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
15 Чили зщ Габриэль Суасо
24 Венесуэла пз Christian Casseres Jr.
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
11 Испания пз Сесар Хелаберт
7 Марокко нп Закария Абухляль
28 Франция нп Фарес Шаиби
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
Главные тренеры
Франция Пьер Аритуи
Франция Филипп Монтанье
История личных встреч
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза0 : 0Нант
29.04.2023 Кубок Франции Финал Нант1 : 5Тулуза
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Нант3 : 1Тулуза
30.05.2021 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Нант0 : 1Тулуза
27.05.2021 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Тулуза1 : 2Нант
01.12.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Нант2 : 1Тулуза
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур Тулуза1 : 0Нант
05.02.2019 Кубок Франции 1/8 финала Нант2 : 0Тулуза
20.10.2018 Франция - Лига 1 10-й тур Нант4 : 0Тулуза
17.01.2018 Франция - Лига 1 21-й тур Тулуза1 : 1Нант
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Нант1 : 0
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 1Нант
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Нант0 : 3
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза0 : 0Нант
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Нант0 : 2
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тулуза2 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 2Тулуза
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Тулуза1 : 1
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 0Тулуза
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза0 : 0Нант

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