Нант - Тулуза 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Тулуза, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Альбан Лафон
|28
|зщ
|Фабьен Сентонс
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|26
|зщ
|Жауэн Аджам
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|25
|пз
|Флоран Молле
|11
|нп
|Маркус Коко
|14
|нп
|Игнатиус Ганаго
|50
|вр
|Guillaume Restes
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|15
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Christian Casseres Jr.
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|7
|нп
|Закария Абухляль
|28
|нп
|Фарес Шаиби
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Пьер Аритуи
|Филипп Монтанье
История личных встреч
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 5
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|30.05.2021
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 1
|27.05.2021
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|01.12.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|05.02.2019
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|17.01.2018
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0