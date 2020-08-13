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Клермон - Монако 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Клермон
Монако

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Монако, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Монако
Монако
99 Франция вр Мори Дио
36 Гана зщ Алиду Сейду
4 Польша зщ Матеуш Ветеска
17 Франция зщ Анди Пельмар
2 Алжир зщ Мехди Зеффан
3 Бразилия зщ Нето Боржес
25 Франция пз Жоан Гастьен
12 Франция пз Максим Гоналон
70 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
11 Габон нп Джим Аллевина
95 Франция нп Грежон Кьэ
16 Швейцария вр Филипп Кён
2 Бразилия зщ Вандерсон
12 Бразилия зщ Каю Энрике
34 Франция зщ Крислен Матсима
3 Чили зщ Гильермо Марипан
19 Франция пз Юссуф Фофана
4 Мали пз Мохамед Камара
15 Бельгия пз Элиот Матазо
17 Россия пз Александр Головин
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
18 Япония нп Такуми Минамино
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Клермон0 : 2Монако
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Монако1 : 1Клермон
16.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Монако4 : 0Клермон
26.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Клермон1 : 3Монако
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 2 : 3Клермон
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Клермон2 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Клермон
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Клермон2 : 1
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 1Клермон
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Монако
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 5 : 4Монако
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Монако
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Монако
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Монако

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