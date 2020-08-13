Клермон - Монако 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Монако, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Монако
Монако
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|4
|зщ
|Матеуш Ветеска
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|3
|зщ
|Нето Боржес
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|12
|пз
|Максим Гоналон
|70
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|11
|нп
|Джим Аллевина
|95
|нп
|Грежон Кьэ
|16
|вр
|Филипп Кён
|2
|зщ
|Вандерсон
|12
|зщ
|Каю Энрике
|34
|зщ
|Крислен Матсима
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|4
|пз
|Мохамед Камара
|15
|пз
|Элиот Матазо
|17
|пз
|Александр Головин
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|18
|нп
|Такуми Минамино
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2