Ренн - Метц 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
13 Августа 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Метц, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Метц
Метц
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|8
|пз
|Батист Сантамария
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|19
|нп
|Амин Гуири
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|21
|пз
|Жан Н'Гессан
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|14
|пз
|Чейх Сабали
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Ласло Болони
История личных встреч
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|6 : 1
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 3
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 3
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|14.04.2018
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|09.12.2017
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|04.03.2017
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2016
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|07.03.2015
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 5
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|4 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|3 : 2
|26.05.2023
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|1 : 3