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Ренн - Метц 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
13 Августа 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ренн
Метц

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Метц, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Метц
Метц
30 Франция вр Стив Манданда
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
23 Франция зщ Варме Омари
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
14 Франция пз Бенжамен Буриго
8 Франция пз Батист Сантамария
28 Франция пз Энцо Ле Фе
33 Франция пз Дезире Дуэ
9 Франция нп Арно Калимуэндо
19 Франция нп Амин Гуири
16 Алжир вр Александр Укиджа
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Франция зщ Матьё Юдоль
27 Гаити пз Денли Жан Жак
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
21 Кот-д'Ивуар пз Жан Н'Гессан
36 Гамбия пз Абли Джаллоу
14 Сенегал пз Чейх Сабали
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Румыния Ласло Болони
История личных встреч
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн6 : 1Метц
17.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Метц0 : 3Ренн
20.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Метц1 : 3Ренн
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Ренн1 : 0Метц
04.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Метц0 : 1Ренн
14.04.2018 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн1 : 2Метц
09.12.2017 Франция - Лига 1 17-й тур Метц1 : 1Ренн
04.03.2017 Франция - Лига 1 28-й тур Метц1 : 1Ренн
30.10.2016 Франция - Лига 1 11-й тур Ренн1 : 0Метц
07.03.2015 Франция - Лига 1 28-й тур Ренн1 : 0Метц
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 2Ренн
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 5Ренн
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ренн4 : 0
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Ренн
02.06.2023 Франция - Лига 2 38-й тур Метц3 : 2
26.05.2023 Франция - Лига 2 37-й тур 0 : 1Метц
20.05.2023 Франция - Лига 2 36-й тур 1 : 1Метц
13.05.2023 Франция - Лига 2 35-й тур Метц1 : 0
06.05.2023 Франция - Лига 2 34-й тур 1 : 3Метц

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