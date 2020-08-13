Страсбург - Лион 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
13 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лион, которое состоится 13 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лион
Лион
|1
|вр
|Матц Селс
|3
|зщ
|Тома Делен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|32
|зщ
|Фредерик Жильбер
|17
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|24
|пз
|Abakar Sylla
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|14
|пз
|Саньин Прцич
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|20
|нп
|Хабиб Диалло
|17
|вр
|Реми Риу
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|24
|пз
|Йоанн Лепенан
|6
|пз
|Максанс Какере
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|7
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Лоран Блан
История личных встреч
|28.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 3
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|09.03.2019
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 2
|08.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1