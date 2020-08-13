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Страсбург - Лион 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
13 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Страсбург
Лион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лион, которое состоится 13 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лион
Лион
1 Бельгия вр Матц Селс
3 Франция зщ Тома Делен
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
22 Франция зщ Жерзино Ньямси
32 Франция зщ Фредерик Жильбер
17 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
24 Кот-д'Ивуар пз Abakar Sylla
27 Франция пз Ибраима Сиссоко
14 Босния и Герцеговина пз Саньин Прцич
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
20 Сенегал нп Хабиб Диалло
17 Франция вр Реми Риу
22 Ангола зщ Клинтон Мата
2 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
8 Франция пз Корентин Толиссо
24 Франция пз Йоанн Лепенан
6 Франция пз Максанс Какере
18 Франция нп Райан Шерки
10 Франция нп Александр Ляказетт
7 Швеция нп Амин Сарр
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Франция Лоран Блан
История личных встреч
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург1 : 2Лион
14.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Лион1 : 2Страсбург
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Страсбург1 : 1Лион
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Лион3 : 1Страсбург
06.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Лион3 : 0Страсбург
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург2 : 3Лион
16.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Лион1 : 1Страсбург
30.11.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Страсбург1 : 2Лион
09.03.2019 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург2 : 2Лион
08.01.2019 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Лион1 : 2Страсбург
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Страсбург
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 2 : 1Страсбург
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Страсбург1 : 1
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 1Страсбург
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург2 : 0
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Лион
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Лион
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 3 : 1Лион
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лион3 : 0
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лион3 : 1

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