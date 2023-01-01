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СКА-Хабаровск - Акрон 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
СКА-Хабаровск
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Акрон, которое состоится 13 Августа 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
27.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Акрон1 : 1СКА-Хабаровск
06.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур СКА-Хабаровск3 : 0Акрон
21.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур СКА-Хабаровск0 : 3Акрон
10.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Акрон1 : 2СКА-Хабаровск
06.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Акрон1 : 1СКА-Хабаровск
09.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Акрон
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0СКА-Хабаровск
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Акрон1 : 0
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Акрон5 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 4Акрон
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Акрон2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Акрон

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