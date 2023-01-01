СКА-Хабаровск - Акрон 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Акрон, которое состоится 13 Августа 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|27.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 1
|06.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|3 : 0
|21.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 3
|10.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|06.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 1
|09.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|28.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|5 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2