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Енисей - Нефтехимик 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Енисей
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Нефтехимик, которое состоится 13 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 2Нефтехимик
29.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик1 : 1Енисей
16.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Енисей2 : 0Нефтехимик
03.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Нефтехимик2 : 3Енисей
21.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Енисей1 : 0Нефтехимик
12.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Нефтехимик2 : 0Енисей
23.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Нефтехимик1 : 0Енисей
10.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Енисей2 : 2Нефтехимик
20.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Нефтехимик0 : 2Енисей
11.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Енисей0 : 1Нефтехимик
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Енисей
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0Енисей
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Енисей0 : 1
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 2Енисей
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 2 : 0Енисей
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Нефтехимик0 : 1
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Нефтехимик
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик2 : 1
07.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нефтехимик2 : 3

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