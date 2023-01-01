Енисей - Нефтехимик 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Нефтехимик, которое состоится 13 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 3
|21.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|12.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 0
|23.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 0
|10.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 2
|20.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 2
|11.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 1
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|07.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3