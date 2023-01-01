Волгарь - Динамо Мх 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Динамо Мх, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Анвер Абдулхакович Конеев
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|20.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 2
|31.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|ПФЛ - Юг
|11-й тур
|0 : 3
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|30.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1