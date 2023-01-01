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Волгарь - Динамо Мх 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Волгарь
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Динамо Мх, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Анвер Абдулхакович Конеев
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
20.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Динамо Мх1 : 2Волгарь
31.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Волгарь2 : 1Динамо Мх
28.09.2019 ПФЛ - Юг 11-й тур Динамо Мх0 : 3Волгарь
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Волгарь
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 1Волгарь
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Волгарь1 : 4
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 1Волгарь
30.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Волгарь
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Динамо Мх0 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Динамо Мх2 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Динамо Мх

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