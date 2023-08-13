КАМАЗ - Тюмень 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Тюмень, которое состоится 13 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|16.04.2021
|ПФЛ - Группа 4
|19-й тур
|3 : 0
|08.10.2020
|ПФЛ - Группа 4
|10-й тур
|1 : 0
|16.07.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|1-й тур
|3 : 2
|25.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 1
|03.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|24.05.2014
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|25-й тур
|6 : 1
|04.10.2013
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|14-й тур
|2 : 3
|07.08.2013
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|4-й тур
|1 : 0
|09.05.2013
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|26-й тур
|1 : 2
|08.09.2012
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|10-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|4 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 1
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3