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КАМАЗ - Тюмень 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
КАМАЗ
Тюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Тюмень, которое состоится 13 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
16.04.2021 ПФЛ - Группа 4 19-й тур КАМАЗ3 : 0Тюмень
08.10.2020 ПФЛ - Группа 4 10-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
16.07.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 1-й тур Тюмень3 : 2КАМАЗ
25.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур КАМАЗ0 : 1Тюмень
03.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
24.05.2014 Второй дивизион - Урал-Поволжье 25-й тур Тюмень6 : 1КАМАЗ
04.10.2013 Второй дивизион - Урал-Поволжье 14-й тур КАМАЗ2 : 3Тюмень
07.08.2013 Второй дивизион - Урал-Поволжье 4-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
09.05.2013 Второй дивизион - Урал-Поволжье 26-й тур КАМАЗ1 : 2Тюмень
08.09.2012 Второй дивизион - Урал-Поволжье 10-й тур Тюмень2 : 0КАМАЗ
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1КАМАЗ
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 0КАМАЗ
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур КАМАЗ2 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0КАМАЗ
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1КАМАЗ
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Тюмень4 : 0
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Тюмень1 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Тюмень
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Тюмень3 : 1
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Тюмень

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