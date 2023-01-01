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Салернитана - Тернана 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Салернитана
Тернана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Тернана, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Тернана
Терни
История личных встреч
29.01.2018 Италия - Серия B Серия B. 23-й тур Тернана2 : 2Салернитана
04.09.2017 Италия - Серия B Серия B. 2-й тур Салернитана3 : 3Тернана
08.04.2017 Италия - Серия B Серия B. 35-й тур Тернана1 : 0Салернитана
13.11.2016 Италия - Серия B Серия B. 14-й тур Салернитана4 : 2Тернана
13.02.2016 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Тернана4 : 0Салернитана
26.09.2015 Италия - Серия B Серия B. 5-й тур Салернитана2 : 1Тернана
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 0Салернитана
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Салернитана3 : 2
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 2 : 2Салернитана
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Салернитана1 : 0
08.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур 2 : 1Салернитана
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Тернана2 : 3
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 3 : 1Тернана
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Тернана0 : 1
30.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур 2 : 1Тернана
23.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Тернана1 : 4

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