Салернитана - Тернана 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Тернана, которое состоится 13 Августа 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Тернана
Терни
История личных встреч
|29.01.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|2 : 2
|04.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|3 : 3
|08.04.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 35-й тур
|1 : 0
|13.11.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 14-й тур
|4 : 2
|13.02.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|4 : 0
|26.09.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 5-й тур
|2 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|1 : 4