Лечче - Комо 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Комо, которое состоится 13 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Комо
Комо
История личных встреч
|05.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|1 : 1