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Лечче - Комо 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Лечче
Комо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Комо, которое состоится 13 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Комо
Комо
История личных встреч
05.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 21-й тур Комо1 : 1Лечче
29.08.2021 Италия - Серия B Серия B. 2-й тур Лечче1 : 1Комо
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Лечче2 : 3
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 0 : 1Лечче
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Лечче0 : 0
12.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 2 : 2Лечче
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Лечче0 : 1
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 0 : 0Комо
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Комо3 : 1
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 2 : 1Комо
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Комо1 : 1
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Комо1 : 1

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