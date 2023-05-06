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Козенца - Сассуоло 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Козенца
Сассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Козенца - Сассуоло, которое состоится 13 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Козенца
Козенца
Сассуоло
Сассуоло
История личных встреч
01.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться. Финал. 2-й матч 1 : 1Козенца
25.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться. Финал. 1-й матч Козенца1 : 0
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Козенца0 : 1
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 1 : 1Козенца
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Козенца1 : 1
02.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Сассуоло1 : 3
26.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 2 : 2Сассуоло
19.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Сассуоло1 : 2
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 4 : 2Сассуоло
08.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Сассуоло1 : 1

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