Козенца - Сассуоло 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Козенца - Сассуоло, которое состоится 13 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Козенца
Козенца
Сассуоло
Сассуоло
История личных встреч
|01.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться. Финал. 2-й матч
|1 : 1
|25.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 1
|02.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|1 : 3
|26.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|4 : 2
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1