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Монца - Реджана 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
Монца
Реджана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Реджана, которое состоится 13 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Реджана
Реджо-Эмилия
История личных встреч
16.03.2021 Италия - Серия B Серия B. 29-й тур Монца2 : 0Реджана
06.12.2020 Италия - Серия B Серия B. 10-й тур Реджана3 : 0Монца
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Монца1 : 1 5 : 6
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 5 : 2Монца
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Монца0 : 1
19.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 1 : 2Монца
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Монца2 : 0
06.08.2023 Кубок Италии Предварительный раунд Реджана6 : 2
31.07.2022 Кубок Италии Предварительный раунд 3 : 2Реджана
10.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур 2 : 1
07.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 37-й тур 1 : 2
04.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 36-й тур 1 : 0

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