Монца - Реджана 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Реджана, которое состоится 13 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Реджана
Реджо-Эмилия
История личных встреч
|16.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 29-й тур
|2 : 0
|06.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 10-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|6 : 2
|31.07.2022
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|3 : 2
|10.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|2 : 1
|07.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 37-й тур
|1 : 2
|04.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|1 : 0