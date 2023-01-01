01:38 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 13 августа
Свернуть список

Рот-Вайсс Эс - Гамбург 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Рот-Вайсс Эс
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рот-Вайсс Эс - Гамбург, которое состоится 13 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рот-Вайсс Эс
Эссен
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
03.03.2021 Кубок Германии 1/4 финала Рот-Вайсс Эс0 : 3
02.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Рот-Вайсс Эс2 : 1 ДВ
23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Рот-Вайсс Эс3 : 2
14.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Рот-Вайсс Эс1 : 0
11.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Рот-Вайсс Эс1 : 2
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Гамбург
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург5 : 3
05.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Гамбург1 : 3
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 3 : 0Гамбург
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 1Гамбург

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close