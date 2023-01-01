Рот-Вайсс Эс - Гамбург 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рот-Вайсс Эс - Гамбург, которое состоится 13 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рот-Вайсс Эс
Эссен
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|03.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|02.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2
|14.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|11.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|28.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 3
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1