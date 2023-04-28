01:38 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 13 августа
Свернуть список

Ростокер - Хайденхайм 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
13 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ростокер
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростокер - Хайденхайм, которое состоится 13 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростокер
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
История личных встреч
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 3Хайденхайм
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хайденхайм1 : 0
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 3 : 2Хайденхайм
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Хайденхайм0 : 0
28.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 2Хайденхайм

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close