Ростокер - Хайденхайм 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
13 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростокер - Хайденхайм, которое состоится 13 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростокер
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
История личных встреч
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|28.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2