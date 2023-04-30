Маккаби Б - Вольфсбург 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Б - Вольфсбург, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Б
Вольфсбург
Вольфсбург
История личных встреч
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|6 : 0
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0