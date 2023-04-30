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Маккаби Б - Вольфсбург 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Маккаби Б
Вольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Б - Вольфсбург, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Б
Вольфсбург
Вольфсбург
История личных встреч
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург1 : 2
19.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 0Вольфсбург
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург2 : 1
07.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 6 : 0Вольфсбург
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Вольфсбург3 : 0

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