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Рот-Вайсс К - Кайзерслаутерн 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Оберверт (Кобленц, Германия), вместимость: 15000
13 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Рот-Вайсс К
Кайзерслаутерн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рот-Вайсс К - Кайзерслаутерн, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Оберверт (Кобленц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рот-Вайсс К
Кобленц
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Рот-Вайсс К0 : 3
19.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Рот-Вайсс К0 : 5
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 0Кайзерслаутерн
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн0 : 3
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 0Кайзерслаутерн
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн1 : 2

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