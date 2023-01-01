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Унтерхахинг - Аугсбург 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Унтерхахинг
Аугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унтерхахинг - Аугсбург, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унтерхахинг
Унтерхахинг
Аугсбург
Аугсбург
История личных встреч
12.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Унтерхахинг0 : 4
21.08.2016 Кубок Германии 1-й раунд Унтерхахинг3 : 3 2 : 4
15.12.2015 Кубок Германии 1/8 финала Унтерхахинг1 : 3
27.10.2015 Кубок Германии 2-й раунд Унтерхахинг3 : 0
09.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Унтерхахинг2 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Аугсбург
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Аугсбург3 : 1
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Аугсбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 0Аугсбург
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 3

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