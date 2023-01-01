Унтерхахинг - Аугсбург 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унтерхахинг - Аугсбург, которое состоится 13 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унтерхахинг
Унтерхахинг
Аугсбург
Аугсбург
История личных встреч
|12.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|21.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 2 : 4
|15.12.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 3
|27.10.2015
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 0
|09.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3